Reggio Calabria, censimento Istat per oltre 3 mila famiglie: rispondere è obbligatorio, previste sanzioni per chi non partecipa

Il Comune di Reggio Calabria informa che proseguono le attività relative all’edizione 2026 del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni che coinvolge esclusivamente il campione selezionato di 3.114 famiglie sul territorio cittadino. A tal fine, l’Ufficio Comunale di Censimento ricorda che le famiglie che hanno ricevuto la lettera Istat o la comunicazione sull’APP IO fanno parte del campione selezionato e sono tenute a partecipare. Fino al 6 dicembre 2026 lo si potrà fare compilando il questionario autonomamente via web o, in caso di difficoltà, recandosi presso gli uffici secondo le indicazioni ricevute.

Dal 12 novembre 2026 sarà possibile compilare il questionario presso il proprio domicilio anche tramite l’ausilio dei rilevatori comunali. Infine, dal 7 dicembre 2026, fino al termine del Censimento previsto per il 23 dicembre, non si potrà più compilare il questionario in modo autonomo e si dovrà rispondere obbligatoriamente tramite intervista con un rilevatore comunale, presso il domicilio, o con un operatore comunale presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) sito al Palazzo dei Servizi Demografici di via Nicola Calipari n. 2 negli orari di apertura lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:30 alle 12:00, e martedì e giovedì, dalle 15:30 alle 17:00. E’ possibile contattare l’ufficio ai numeri telefonici 0965.3622451-3622452 o scrivere all’indirizzo statistica@reggiocal.it.

Partecipare al Censimento è fondamentale per migliorare i servizi della città e programmare il futuro della comunità. Pertanto, l’amministrazione comunale ribadisce che rispondere è obbligatorio per legge e che la mancata partecipazione comporta una sanzione. Tutte le informazioni sui contenuti del Censimento si possono trovare sul sito dell’Istat al seguente link: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni.