Reggio Calabria celebra la Giornata mondiale della prematurità: musica e solidarietà per i piccoli nati pretermine e le loro famiglie

Una serata di musica, teatro e solidarietà per richiamare l’attenzione sulle difficoltà affrontate dai bambini nati prematuramente e dalle loro famiglie, ma anche sull’importanza della prevenzione e dell’assistenza continua. Domenica 15 novembre, l’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria ha ospitato un appuntamento dedicato alla Giornata mondiale della prematurità, promosso dall’associazione Eracle ODV, guidata dal presidente Arturo Callegari insieme all’intero direttivo. L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione della cittadinanza, riunendo rappresentanti delle istituzioni, professionisti della sanità, associazioni e artisti in un momento di sensibilizzazione e vicinanza alle famiglie dei piccoli nati pretermine. Le celebrazioni erano iniziate già nel corso della mattinata con la tradizionale messa celebrata in reparto, un’occasione per stringersi attorno ai neonati e ai loro familiari, sottolineando il valore umano e sociale dell’assistenza durante un percorso particolarmente delicato.

Il Museo Archeologico e Palazzo San Giorgio illuminati di viola per la prematurità

In occasione dell’iniziativa, Reggio Calabria si è illuminata di viola, il colore simbolo della prematurità, attraverso due dei suoi edifici più rappresentativi. Nei giorni precedenti e durante l’intero fine settimana, infatti, la facciata principale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, diretto da Fabrizio Sudano, e quella di Palazzo San Giorgio sono state illuminate per richiamare l’attenzione della cittadinanza sul tema. Un gesto simbolico che ha accompagnato la manifestazione organizzata da Eracle ODV, contribuendo a diffondere un messaggio di consapevolezza e solidarietà. L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, ha visto anche la partecipazione del presidente del Consiglio comunale, Federico Milia, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso le iniziative dedicate alla tutela dei neonati prematuri e al sostegno delle famiglie.

La serata, condotta da Dominga Pizzi, ha coinvolto anche i vertici del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”, con la presenza del direttore amministrativo aziendale, Francesco Araniti, e di Isabella Mondello, direttrice dell’Unità operativa complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale. La partecipazione dei rappresentanti del GOM ha sottolineato il legame tra la rete ospedaliera, le associazioni e il territorio, particolarmente importante per garantire il percorso di follow-up e la continuità assistenziale dei bambini nati pretermine. A sostenere l’iniziativa anche importanti realtà impegnate nel settore della neonatologia, tra cui Vivere ETS, la Società Italiana di Neonatologia (SIN) e la Scuola Italiana di Neonatologia. Un coinvolgimento che ha contribuito a rafforzare il messaggio della manifestazione, mettendo al centro la necessità di accompagnare i bambini e le loro famiglie anche attraverso percorsi di assistenza successivi alla fase ospedaliera.

L’Orchestra Giovanile “Giuseppe Scerra” di Delianuova protagonista della serata

Accanto alla sensibilizzazione sanitaria, ampio spazio è stato dedicato alla cultura e alla musica. Particolarmente emozionanti sono stati i momenti teatrali affidati ad Anna Calarco per Spazio Teatro, che attraverso letture e interventi ha accompagnato il pubblico in una riflessione sul significato della prematurità e sulle esperienze delle famiglie coinvolte. Il cuore artistico della manifestazione è stato però rappresentato dall’esibizione dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova, formazione promossa dall’Associazione Culturale Musicale “Nicola Spadaro”, presieduta da Franco Palumbo. Sotto la direzione del maestro Gaetano Pisano, i giovani musicisti hanno proposto un repertorio ricco e variegato, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale attraverso colonne sonore cinematografiche, grandi classici e composizioni ispirate a differenti tradizioni culturali.

Il programma ha spaziato dalle celebri atmosfere di The Mask of Zorro e Moment for Morricone al Concierto de Aranjuez, caratterizzato dall’assolo di tromba di Antonio Cocolo. Non sono mancate suggestioni spirituali con Jericho, richiami alle sonorità orientali con Arabian Dance, atmosfere africane con African Wildlife e melodie mediterranee attraverso la Greek Folk Song Suite. Un percorso musicale che ha valorizzato il talento dei giovani componenti dell’orchestra di Delianuova, contribuendo a rendere particolarmente coinvolgente una serata nella quale l’espressione artistica è stata messa al servizio di un messaggio di solidarietà e attenzione verso i più piccoli.

Solidarietà e sostegno alla Casa di Eracle

La manifestazione ha rappresentato anche un’occasione per promuovere le attività dell’associazione Eracle ODV e richiamare l’attenzione su progetti dedicati alle famiglie dei bambini nati prematuramente, tra cui la Casa di Eracle. Durante la serata, il pubblico ha avuto la possibilità di contribuire concretamente alle iniziative dell’associazione attraverso una donazione volontaria, sostenendo un impegno che si sviluppa attorno ai temi della prevenzione, dell’assistenza e della vicinanza alle famiglie. L’appuntamento ha così unito la dimensione culturale a quella sociale e sanitaria, coinvolgendo istituzioni, professionisti e cittadini in un’iniziativa dedicata alla prematurità e alle necessità dei piccoli pazienti.

La partecipazione registrata all’Auditorium Zanotti Bianco e le iniziative simboliche realizzate in città hanno contribuito a dare visibilità a un tema che coinvolge direttamente il sistema sanitario e numerose famiglie. Attraverso la collaborazione tra Eracle ODV, il GOM di Reggio Calabria, le associazioni del settore e le realtà artistiche del territorio, la Giornata mondiale della prematurità è diventata un momento di sensibilizzazione collettiva, ricordando l’importanza di garantire sostegno e continuità assistenziale ai neonati pretermine e ai loro genitori, anche oltre il periodo di ricovero ospedaliero.