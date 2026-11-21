La pasticceria come espressione della tradizione, della creatività e dell’identità produttiva reggina, ma anche come occasione per valorizzare le nuove generazioni e il lavoro delle imprese artigiane. È questo il filo conduttore della 25ª Rassegna del Dolce Artigianale Reggino, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini (APAR) e da Confartigianato. Una manifestazione che torna a riunire professionisti del settore dolciario, studenti degli istituti alberghieri e rappresentanti di diverse attività artigianali, con un programma che prevede concorsi, degustazioni, show cooking e momenti dedicati alla promozione delle produzioni locali. L’edizione di quest’anno assume un significato particolare anche per la coincidenza con il quarantesimo anniversario di Confartigianato Calabria, offrendo l’opportunità di ampliare il racconto dell’artigianato oltre il settore della pasticceria. A margine della presentazione, ai microfoni di StrettoWeb, sono intervenuti il presidente APAR Antonello Fragomeni, il direttore di APAR Academy Paolo Caridi e Demetrio Battaglia, già segretario di Confartigianato Reggio Calabria e attuale responsabile dell’Osservatorio economico della sezione reggina. Tre contributi che hanno messo in evidenza il valore della manifestazione, il coinvolgimento dei giovani e l’importanza economica e sociale delle imprese artigiane per il territorio.

Antonello Fragomeni: “Una giornata per valorizzare la pasticceria e il nostro territorio”

La Rassegna del Dolce Artigianale Reggino raggiunge il traguardo delle venticinque edizioni confermando l’obiettivo di creare un momento di incontro tra gli operatori del settore e di promuovere le eccellenze locali. Una manifestazione che quest’anno punta ad allargare ulteriormente la partecipazione, coinvolgendo gli istituti alberghieri e altre categorie professionali legate all’artigianato. Accanto ai pasticceri saranno infatti presenti ceramisti, falegnami e altre maestranze, chiamate a mostrare le proprie competenze e il valore del lavoro manuale. A illustrare le novità è stato Antonello Fragomeni, presidente APAR, che ai microfoni di StrettoWeb ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà produttive. “Un evento in coincidenza anche con i 40 anni della Confartigianato Calabria. Diciamo che noi come ogni anno rinnoviamo l’invito a tutti i pasticceri a stare insieme, a vivere la giornata della pasticceria e della promozione e della valorizzazione del nostro territorio. Per noi è una cosa molto importante, quindi ogni anno cerchiamo di fare sempre cose nuove e quest’anno abbiamo la fortuna di avere anche le scuole alberghiere e faremo anche tanti lavori di artigianato, quindi ci saranno i ceramisti, ci saranno i falegnami, ci saranno tante maestranze che comunque dimostreranno il valore dell’artigiano”. La manifestazione si propone quindi come un’occasione per mettere in relazione differenti espressioni del saper fare artigianale, valorizzando le competenze professionali e il legame tra produzioni tradizionali e territorio.

Tre concorsi e spazio ai giovani: Paolo Caridi presenta le sfide della pasticceria

Tra gli elementi centrali della venticinquesima edizione figurano i tre concorsi dedicati alla pasticceria, pensati per coinvolgere professionisti, studenti degli istituti alberghieri e operatori impegnati nell’allestimento delle vetrine natalizie. La manifestazione offrirà quindi spazio sia alle competenze consolidate dei pasticceri sia alla creatività dei giovani che si stanno formando nel settore della ristorazione e dell’arte dolciaria. Per le competizioni dedicate alle preparazioni, il tema individuato è quello del dolce al piatto, una scelta che consentirà ai partecipanti di interpretare liberamente le eccellenze calabresi e di proporre elaborazioni personali. A spiegare lo spirito delle iniziative è stato Paolo Caridi, direttore di APAR Academy, che ha evidenziato soprattutto la presenza dei giovani e il ruolo delle competizioni nella valorizzazione delle professionalità. “Siamo sempre qua, sempre presenti, con tanti giovani quest’anno. Ci saranno i tre concorsi, quindi la professionalità va avanti, i ragazzi della scuola alberghiera, i professionisti e poi per concludere in bellezza le vetrine delle nostre signore che daranno colore a tutta la giornata. Quali saranno i dolci più rappresentativi? Abbiamo messo, come tema del concorso, il dolce al piatto e quindi ci sono le eccellenze calabresi, si potrà spaziare in lungo e in largo su tutto quello che vorranno, quindi ci sarà da vederne di belle”. Il coinvolgimento degli studenti rappresenta uno degli aspetti qualificanti dell’iniziativa, che punta a favorire l’incontro tra esperienza professionale e nuove generazioni, offrendo ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con il mondo della pasticceria artigianale.

Demetrio Battaglia: “L’intelligenza artigianale è al centro della società”

La presentazione della rassegna ha offerto anche l’occasione per una riflessione più ampia sul ruolo dell’artigianato nella società contemporanea. Ai microfoni di StrettoWeb, Demetrio Battaglia, già segretario di lunga durata di Confartigianato Reggio Calabria e attuale responsabile dell’Osservatorio economico della sezione reggina, ha richiamato il valore delle competenze umane e del lavoro manuale in una fase storica caratterizzata dalla crescente diffusione delle tecnologie digitali e dell’Intelligenza Artificiale. Battaglia ha posto l’accento sulla centralità della persona e sulla capacità dell’artigianato di accompagnare lo sviluppo delle comunità nel corso della storia. “L’intelligenza artigianale è al centro della società perché cuore, cervello, mani sono la valorizzazione della persona umana e della sua dignità, del suo sviluppo. Più si sviluppa la dignità della persona umana, più si sviluppa la società, gli strumenti innovativi, tecnologici. L’intelligenza artificiale può essere un supporto, uno strumento, ma non si potrà mai sostituire all’intelligenza della persona e la persona è legata nel nostro settore all’artigianato. Voglio solo ricordare che lo sviluppo di tutte le società sono avvenute solo quando si è sviluppato l’artigianato, fin dall’antichità, e quindi ci troviamo di fronte a un settore che ha accompagnato sempre la società.” Una riflessione che mette in evidenza il rapporto tra innovazione tecnologica e professionalità artigiane, considerando la tecnologia uno strumento di supporto e non un sostituto delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza delle persone.

Artigianato e crisi dei borghi, Battaglia richiama il ruolo delle imprese nelle comunità

Nel suo intervento Battaglia ha affrontato anche il rapporto tra la presenza delle attività artigiane e la vitalità economica e sociale dei territori, soffermandosi in particolare sulle difficoltà dei piccoli centri e delle comunità montane. Secondo l’esponente di Confartigianato, la progressiva riduzione delle attività produttive e dei servizi artigianali rappresenta uno dei fattori che hanno contribuito all’indebolimento di numerose realtà locali. Una questione che riguarda non soltanto l’economia, ma anche la capacità dei territori di mantenere servizi, relazioni sociali e opportunità di lavoro. “Nel momento in cui o nei luoghi dove l’artigianato è progressivamente sparito, sono sparite anche le comunità, la crisi che c’è dei borghi, delle comunità che vivono non nelle città, è dovuta anche all’assenza progressiva che c’è stato nel corso degli anni dell’artigianato. Una comunità senza i vari settori dell’artigianato, dell’artigianato tradizionale, dell’artigianato artistico, dell’artigianato dei servizi, dell’artigianato produttivo non può vivere e la crisi che le nostre comunità montane vivono deriva anche e soprattutto da questo.” Le parole di Battaglia richiamano dunque la necessità di considerare le imprese artigiane come una componente essenziale del tessuto economico e sociale, soprattutto nei territori che affrontano fenomeni di spopolamento e progressiva perdita delle attività tradizionali.

Quasi 12mila imprese artigiane nel Reggino: il peso economico della pasticceria

Un ulteriore elemento emerso durante la conferenza stampa riguarda il contributo delle imprese artigiane all’economia della provincia di Reggio Calabria. Battaglia ha ricordato che il territorio conta quasi 12mila imprese artigiane, sottolineando il ruolo della pasticceria nella creazione di occupazione e nella valorizzazione delle produzioni locali. Il settore dolciario, infatti, non si limita alla produzione destinata al mercato di prossimità, ma comprende anche specialità tradizionali commercializzate in altre regioni italiane e all’estero. Una capacità produttiva che, secondo il responsabile dell’Osservatorio economico di Confartigianato Reggio Calabria, dovrebbe essere accompagnata da un maggiore sostegno istituzionale. “Noi in provincia di Reggio abbiamo quasi 12 mila imprese artigiane, la pasticceria è uno dei settori fondamentali per l’economia della provincia di Reggio Calabria perché oltre a far crescere il PIL dà occupazione a migliaia di persone, un settore che dovrebbe essere valorizzato da parte delle istituzioni, perché oltre alla produzione della pasticceria fresca c’è anche una storia e una tradizione di una produzione dolciaria che può essere esportata, anzi che viene esportata sia in Italia che all’estero, ma che ha bisogno chiaramente di un sostegno”. La 25ª Rassegna del Dolce Artigianale Reggino si inserisce proprio in questa prospettiva, proponendosi come un momento di promozione delle produzioni e delle competenze artigiane, ma anche come un’occasione per ribadire il valore economico, culturale e sociale di un settore strettamente legato all’identità del territorio.

Il programma della 25ª Rassegna del Dolce Artigianale Reggino: degustazioni, concorsi e premiazioni

Il programma della manifestazione prevede un pomeriggio articolato tra momenti conviviali, competizioni e attività dedicate al pubblico. L’apertura è fissata alle ore 13:30, con un momento di degustazione degli spaghetti “alla corte d’Assise”, preparati dal ristorante La Cascina di Roccella Jonica. Alle ore 15:00 prenderanno il via i tre concorsi: il primo riservato ai pasticceri professionisti, il secondo dedicato agli studenti degli istituti alberghieri e il terzo alla migliore vetrina natalizia di pasticceria. Le competizioni rappresenteranno il momento centrale della rassegna, consentendo di valorizzare la preparazione tecnica dei partecipanti, la creatività delle proposte e la capacità di interpretare le tradizioni dolciarie del territorio. A seguire sono previsti drink, ulteriori degustazioni e attività di show cooking, che accompagneranno il pubblico verso la conclusione della giornata. Alle ore 18:30 si svolgerà la premiazione dei vincitori delle tre competizioni. Un programma che unisce l’aspetto professionale a quello della condivisione, offrendo spazio alle eccellenze del settore e alle diverse maestranze artigiane coinvolte nell’iniziativa organizzata da APAR e Confartigianato Reggio Calabria.