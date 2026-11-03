Reggio Calabria celebra il 4 Novembre: cerimonie, onorificenze e caserme aperte al pubblico | IL PROGRAMMA

Il 4 novembre si terrà a Reggio Calabria la tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Le manifestazioni ufficiali avranno inizio alle ore 11:15 presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matteotti, già Corso Vittorio Emanuele III, con la deposizione della Corona di alloro da parte del Prefetto di Reggio Calabria, in rappresentanza del Governo, accompagnato dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica. A seguire, presso Piazza Italia, sarà data lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa, e saranno consegnate agli insigniti le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e le Medaglie d’Onore conferite ai cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

E’ prevista la consegna di una Bandiera Italiana, quale simbolo di Unità nazionale

Nell’occasione, è prevista altresì la consegna di una Bandiera Italiana, quale simbolo di Unità nazionale, agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “De Zerbi Milone” di Palmi, e si terranno alcuni atti dimostrativi a cura delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Il programma si concluderà alle ore 17:15 presso il Monumento ai Caduti, con la cerimonia dell’Ammainabandiera.

Il Ministero della Difesa ha inteso confermare l’inserimento di Reggio Calabria tra le 36 Città italiane in cui sono previste iniziative particolari

Anche quest’anno, il Ministero della Difesa ha inteso confermare l’inserimento di Reggio Calabria tra le 36 Città italiane in cui sono previste iniziative particolari, che si affiancano alle celebrazioni ufficiali.

Pertanto, nel corso della giornata celebrativa e nell’ambito dell’iniziativa “Caserme aperte”, sarà possibile visitare le Capitanerie di Porto di Reggio Calabria e di Gioia Tauro, le Compagnie Carabinieri di Gioia Tauro e di Locri e il Museo Marinaro di Villa San Giovanni. Sono stati organizzati, inoltre, degli incontri presso alcuni Istituti scolastici del capoluogo tra alunni e rappresentati delle Forze armate e delle Forze dell’ordine.