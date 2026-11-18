“Il Si.N.A.P.Pe., seconda Organizzazione Sindacale della Polizia Penitenziaria per rappresentatività a livello nazionale e prima nel territorio reggino, interviene in merito alle recenti dichiarazioni diffuse da alcune OO.SS. sulle condizioni della Casa circondariale di Arghillà, ritenendo doveroso ristabilire una rappresentazione equilibrata e aderente alla realtà dell’istituto. Nessuno intende negare le criticità ancora esistenti, a partire dal sovraffollamento e dalla carenza di personale, problematiche che interessano gran parte degli istituti penitenziari italiani. Tuttavia, continuare a descrivere Arghillà attraverso situazioni che appartengono al passato significa ignorare i progressi compiuti e mortificare il lavoro di quanti, quotidianamente, si impegnano per migliorare la struttura”, dichiara il Dottor Roberto Santini, Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe.

”Particolarmente significativa è la situazione degli alloggi del personale. La caserma, che in passato presentava condizioni certamente critiche, è stata interessata da importanti interventi di riqualificazione. Gli ambienti sono stati rinnovati e le operazioni di arredamento sono ormai prossime al completamento. Sono risultati concreti, ottenuti grazie all’impegno della Direzione, del nuovo Vice Comandante, dei Commissari che hanno coadiuvato il lavoro e dei sottufficiali responsabili dei diversi settori, compresa la caserma. Persone che, tra mille difficoltà, stanno dimostrando professionalità, dedizione e senso delle istituzioni. A tutti loro va riconosciuto il merito del lavoro svolto”.

Il Si.N.A.P.Pe. “richiama inoltre la necessità di affrontare con maggiore equilibrio il problema della disponibilità effettiva del personale, considerando anche l’incidenza delle diverse tipologie di assenza sull’organizzazione dei turni. I diritti individuali, compresi quelli connessi all’attività sindacale e alla partecipazione alle competizioni elettorali, devono essere pienamente rispettati. Ma altrettanta attenzione merita chi rimane in servizio e deve garantire la sicurezza, talvolta sostenendo carichi di lavoro aggiuntivi. La tutela sindacale deve riguardare tutti, senza distinzioni”.

Sul piano delle iniziative concrete, il Si.N.A.P.Pe. “ricorda di aver già interessato il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, sollecitando l’assegnazione di ulteriori unità del ruolo degli Ispettori, necessarie per rafforzare il coordinamento e migliorare l’efficienza organizzativa dell’istituto. Il confronto sindacale deve essere serio e costruttivo. Denunciare ciò che non funziona è un dovere, ma riconoscere ciò che è stato realizzato è una questione di correttezza e credibilità”.

“Arghillà ha ancora bisogno di interventi, risorse e personale, ma non di polemiche che rischiano di oscurare il lavoro di chi sta contribuendo al suo miglioramento. Il Si.N.A.P.Pe. continuerà a sostenere ogni iniziativa utile alla sicurezza dell’istituto, alla dignità del personale e al buon funzionamento dell’Amministrazione penitenziaria”.