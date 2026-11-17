“Fino a qualche settimana fa l’opera simbolo delle incompiute della nostra città era il ponte sul Calopinace, oggi ponte dell’Alba: opera compiuta, problema risolto. Secondo voi adesso il simbolo delle opere incompiute qual è? Provate a indovinarlo, scrivetelo nei commenti, però lo scoprirete domani alle 10.30 durante la conferenza stampa a Palazzo Alvaro”. Così, in una storia sui social, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro mantiene alta la suspense in merito a un’altra incompiuta della città per cui domani saranno annunciate novità.

La conferenza si svolgerà a Palazzo Alvaro alle ore 10.30 e vedrà anche la presenza dell’Assessore al ramo, Domenica Catalfamo. Di seguito il video.