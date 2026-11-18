Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, annuncia importanti novità per l’organizzazione dell’amministrazione comunale. Dopo i primi quattro mesi di attività, il primo cittadino rivendica il lavoro svolto dalla sua squadra, sottolinea il ruolo dei giovani consiglieri e anticipa un rafforzamento delle responsabilità politiche e una riorganizzazione dei dipartimenti comunali. Non mancano le critiche alla precedente gestione amministrativa, soprattutto sulle modalità di svolgimento delle commissioni consiliari.

Cannizzaro: “loro non hanno fatto nulla, probabilmente noi faremo qualcosa”

“devo necessariamente ringraziare tutti i miei assessori che stanno lavorando con competenza, con qualità, in maniera silente perchè noi le cose le facciamo, ci lavoriamo, ci crediamo e raggiungiamo l’obiettivo. Qualche consigliere di opposizione si lamentava delle linee programmatiche del sindaco che sono molto semplici, io farò l’opposto di quello che non è stato fatto, il mio programma è questo. Loro non hanno fatto nulla, probabilmente noi faremo qualcosa. A dispetto agli attori principali di questa sfida che riguarda la città che non è il sindaco, il sindaco ha la maggiore responsabilità dettata dalla costituzione ed è quello che inevitabilmente accentra sia le critiche che gli attacchi e poi magari si prende anche qualche merito che probabilmente non è proprio suo ma è frutto di un gioco di squadra. Io sono onorato e orgogliosissimo del lavoro straordinario che i consiglieri comunali di questa città oggi svolgono.”

Le 96 commissioni in quattro mesi e le critiche al passato

“96 commissioni in 4 mesi e quelle commissioni sono momenti dove si lavora, dove ci si confronta, dobbiamo migliorare la funzionalità delle stesse perchè in passato si era abituati a fare commissioni anche dalla doccia piuttosto che dalla spiaggia o mentre si era in vacanza all’estero ma abbiamo deciso che questa roba non può funzionare e non ha funzionato più tanto è vero che come primo atto abbiamo cancellato quella tipologia di approccio che è irrispettosa nei confronti di chi comunque sta a guardare l’azione del consigliere comunale. Grazie di cuore a tutti i consiglieri e ai presidenti delle commissioni che stanno facendo un lavoro importantissimo. Il presidente del consiglio che ha anche il compito di coordinare quelle attività, sta facendo un lavoro straordinario.”

La nuova classe dirigente di Reggio Calabria: il 70% sono giovani

“Io sono orgoglioso per questi ragazzi, il 70% sono giovani. Io vorrei che la città comprendesse che abbiamo creato le condizioni affinchè il popolo reggino potesse scegliere una classe dirigente variegata, che è un mix tra esperienza, saggezza, prudenza, con ventata di entusiasmo portato dai giovani che sono bravi e qualificati. Io sono felice perchè posso vantare una delle migliori squadre d’Italia e se oggi noi siamo attenzionati anche dal Paese è frutto di questo lavoro.”

Nuove deleghe ai consiglieri comunali: l’annuncio di Cannizzaro

“C’è chi la pensa diversamente invece io penso che il mood di questa classe dirigente sta andando in questa direzione, per questo saranno responsabilizzati i consiglieri nei prossimi giorni, per questo ho deciso, ho annunciato e ribadisco che alcuni consiglieri avranno la responsabilità diretta per guidare alcuni dipartimenti, le famose deleghe. Il sindaco non può fare tutto da solo, il sindaco accentra tutto, io ho il dovere di guidare le cose, io sono stato votato per mettere in campo la mia strategia e ad oggi le cose stanno venendo fuori.”

Comune di Reggio Calabria, in arrivo il rafforzamento della squadra e la riorganizzazione dei dipartimenti

“Oggi credo che possiamo dire di avere una squadra matura per affrontare il futuro. Nelle prossime settimane il sindaco annuncerà anche un rafforzamento della squadra di responsabilità e annuncio anche che sto lavorando a riorganizzare la macro struttura organizzativa, è chiaro che abbiamo delle eccellenze che ricoprano ruoli che non sono affini all’attività che svolgono ma messi a capo di un dipartimento che il sindaco insieme alla giunta ritiene che siano affini a quel dipartimento.”