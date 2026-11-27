Maggiore autonomia per i Comuni, più risorse per le polizie locali e una strategia capace di coniugare sicurezza, mobilità, decoro urbano e inclusione sociale. Sono i temi affrontati dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, intervenuto a Verona nella giornata conclusiva della 43ª Assemblea nazionale dell’Anci. Il primo cittadino ha respinto la contrapposizione tra visione “securitaria” e approccio sociale, definendo “una grande sciocchezza” la divisione ideologica del Paese su questo argomento, che gli amministratori locali devono evitare, perché “la sicurezza non ha nessun colore politico e non ha nessuna ideologia”. A garantirla, secondo Cannizzaro, devono concorrere tanto i sindaci quanto il legislatore, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Il primo cittadino ha descritto Reggio Calabria come una realtà caratterizzata da livelli molto bassi di microcriminalità, dove una donna può camminare tranquillamente da sola durante la notte, anche con la borsa aperta, e un turista può visitare la città senza il timore di indossare oggetti di valore. Una condizione che convive, tuttavia, con la presenza della ‘ndrangheta, che continua a portare avanti i propri affari in maniera silente, nonostante l’enorme impegno delle forze dell’ordine e della magistratura.

Strade, autovelox e trasporto pubblico: la sicurezza passa dalla mobilità

Per candidarsi a diventare un punto di riferimento turistico e culturale, Reggio Calabria deve garantire, secondo Cannizzaro, una sicurezza a 360 gradi, strettamente legata anche alla mobilità. Il sindaco ha affermato di voler essere ricordato per le strade asfaltate e non per le buche tappate, evidenziando però come una rete viaria più efficiente comporti anche la necessità di intervenire per limitare la velocità dei veicoli, attraverso strumenti come gli autovelox. A frenare questi interventi è spesso la carenza di risorse economiche: “i sindaci fanno i conti anche con questo. Una coperta corta”. Sul fronte del trasporto pubblico, la cui adesione a Reggio Calabria necessita ancora di essere migliorata, Cannizzaro ha ricordato di essere stato il primo sindaco in Italia, durante la crisi del caro carburante, a introdurre una settimana di gratuità del servizio per i cittadini. L’iniziativa ha consentito di registrare circa 6mila utenti in più rispetto agli abbonati precedenti. Incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e decongestionare i centri urbani rappresentano, nella visione del primo cittadino, strumenti utili anche per migliorare la sicurezza, direttamente condizionata dai livelli di congestione delle città.

Periferie, decoro urbano e scuole: la richiesta di maggiori poteri ai sindaci

La sicurezza urbana passa anche attraverso la cura degli spazi pubblici, l’illuminazione e una maggiore attenzione alle periferie più isolate e lontane dai riflettori, dove, secondo Cannizzaro, si registrano maggiormente fenomeni di illegalità e conferimenti abusivi di rifiuti. In questa direzione si inserisce il lavoro dell’amministrazione comunale, impegnata nella riorganizzazione del servizio di raccolta e nel monitoraggio dei cittadini che non rispettano le regole. Il sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza dei presìdi davanti alle scuole, considerate luoghi di legalità e socialità, e della presenza di spazi di aggregazione, funzionali anche all’integrazione della popolazione straniera in una città a vocazione turistica. Da Verona è arrivata quindi la richiesta di maggiori risorse economiche e personale per le polizie locali, nella consapevolezza che “i soldi non bastano mai”. Cannizzaro ha tuttavia precisato che la sicurezza non può essere garantita esclusivamente attraverso la videosorveglianza e la presenza fisica delle forze dell’ordine, alle quali ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto. Da qui la necessità di attribuire maggiori competenze ai Comuni, consentendo ai sindaci di intervenire direttamente sulle esigenze dei territori, di cui conoscono da vicino bisogni e criticità.

A tal proposito, in un intervento successivo alla stessa assemblea, il Ministro Piantedosi, parlando di risorse ai Comuni, ha citato il caso Arghillà e le risorse specifiche che il Governo ha pensato per il quartiere reggino.