Fabiola M. Ines Crea è la nuova presidente del Kiwanis Club Reggio Calabria “Città dello Stretto”. Il tradizionale Passaggio della Campana, cerimonia che segna l’apertura del nuovo anno sociale 2026/2027, si è svolto venerdì 13 novembre nella Sala “Imperial” di Saline Joniche. Il presidente uscente Pasquale Calabrò ha consegnato alla nuova presidente la campana, simbolo della guida del sodalizio, che proseguirà il proprio impegno all’insegna del motto “Insieme per i bambini – insieme senza confini”. Alla cerimonia hanno partecipato il governatore del Kiwanis Distretto Italia-San Marino Nunzio Spampinato, il governatore eletto Francesco Cardile e il luogotenente governatore della Divisione 13 Calabria Mediterranea Saverio Gerardis, insieme ai soci, alle famiglie e a numerosi amici del club. Nel corso della serata è stato tracciato un bilancio delle attività svolte durante l’anno sociale appena concluso e sono state presentate le linee programmatiche del nuovo mandato.

Kiwanis Reggio Calabria, solidarietà e sostegno all’infanzia al centro del nuovo anno sociale

Sotto la guida di Fabiola M. Ines Crea, il club sarà impegnato nella realizzazione di progetti e iniziative a favore dei bambini e dei giovani del territorio. La cerimonia del Passaggio della Campana è stata anche un’occasione di solidarietà: gli ospiti della serata hanno infatti contribuito con una donazione al service distrettuale a sostegno di UNICEF. Il Kiwanis Club Reggio Calabria “Città dello Stretto” opera sul territorio reggino attraverso iniziative di solidarietà, prevenzione e sostegno all’infanzia, in linea con la missione dell’organizzazione internazionale di cui fa parte. Presente in oltre 80 Paesi, il Kiwanis riunisce club service impegnati a favore dei bambini di tutto il mondo, promuovendo attività che trovano nelle comunità locali il punto di riferimento per concretizzare i propri obiettivi.