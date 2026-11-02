Reggio Calabria, cambia tutto per la rete idrica: al via un grande progetto di modernizzazione e digitalizzazione. Domani la presentazione al Comune con Sorical | DETTAGLI

Una nuova fase per il sistema idrico di Reggio Calabria. La città si prepara alla presentazione di un importante programma strategico di modernizzazione e digitalizzazione della rete idrica comunale, un progetto che punta a introdurre innovazioni tecnologiche e un nuovo modello di gestione delle infrastrutture dedicate alla distribuzione dell’acqua. L’iniziativa sarà illustrata ufficialmente martedì 3 novembre 2026, alle ore 15:30, nel corso di una conferenza stampa in programma presso la Sala “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Al centro dell’incontro ci sarà il futuro della rete idrica cittadina, con un programma che si propone di intervenire non soltanto sull’ammodernamento delle infrastrutture, ma anche sulle modalità attraverso cui il sistema viene gestito.

L’obiettivo annunciato è quello di ridisegnare il presente e il futuro della rete idrica di Reggio Calabria, puntando su modernizzazione, innovazione tecnologica e digitalizzazione. Un intervento che viene presentato come un cambiamento strutturale nell’approccio alla gestione dell’acqua in città.

Rete idrica di Reggio Calabria, cosa prevede il programma di modernizzazione

Il progetto che sarà presentato a Palazzo Alvaro si propone di andare oltre i tradizionali interventi di ammodernamento delle infrastrutture. Il punto centrale è infatti la realizzazione di un nuovo modello di gestione delle reti idriche, nel quale le tecnologie digitali assumano un ruolo fondamentale. La digitalizzazione del sistema idrico rappresenta uno degli elementi principali del programma strategico. L’utilizzo di strumenti tecnologici nella gestione delle infrastrutture può infatti contribuire a migliorare il monitoraggio delle reti, la raccolta delle informazioni e la capacità di individuare eventuali criticità. Si tratta di possibilità offerte dalle moderne tecnologie, mentre i dettagli degli interventi previsti specificamente per Reggio Calabria saranno illustrati durante la presentazione ufficiale.

L’iniziativa si inserisce in una prospettiva di trasformazione della gestione del servizio idrico, con l’intenzione dichiarata di costruire un sistema maggiormente orientato all’innovazione. Restano da conoscere gli aspetti operativi del programma, le infrastrutture eventualmente interessate, le risorse economiche destinate agli interventi e le tempistiche di attuazione.

Acqua a Reggio Calabria, il ruolo di Sorical e del Comune

La presentazione del programma vedrà la partecipazione dei rappresentanti istituzionali del Comune di Reggio Calabria e dei vertici di Sorical, la società che gestisce il servizio idrico integrato in Calabria. Alla conferenza stampa interverrà il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, insieme al presidente del Consiglio di amministrazione di Sorical, Demetrio Naccari Carlizzi, e all’amministratore delegato della società, Maurizio Nicolai.

La presenza dei rappresentanti del Comune e di Sorical evidenzia la dimensione istituzionale dell’iniziativa, dedicata a una delle infrastrutture essenziali per il funzionamento della città. Sarà proprio l’incontro del 3 novembre a permettere di conoscere più approfonditamente il contenuto del progetto e le modalità attraverso cui si intende realizzare il nuovo modello di gestione.

Modernizzazione della rete idrica, il 3 novembre la presentazione ufficiale

L’appuntamento di martedì 3 novembre a Palazzo Alvaro rappresenterà dunque il momento di presentazione pubblica del programma strategico che riguarda il futuro del sistema idrico reggino. Il tema è di particolare interesse per la cittadinanza, considerando il ruolo centrale che la rete di distribuzione dell’acqua riveste nella vita quotidiana delle famiglie, nelle attività economiche e nel funzionamento dei servizi pubblici.

L’annuncio pone al centro dell’attenzione la volontà di affrontare la gestione delle infrastrutture idriche attraverso un approccio fondato su tecnologia, innovazione e digitalizzazione. Per valutare la portata concreta del programma sarà necessario conoscere i dettagli che verranno resi pubblici durante la conferenza stampa, a partire dagli interventi previsti e dai tempi della loro realizzazione. L’incontro è fissato per le ore 15:30 nella Sala “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro, dove il Comune e Sorical illustreranno il progetto destinato a delineare una nuova prospettiva per la gestione dell’acqua a Reggio Calabria.