Reggio Calabria, cambia il giorno del concerto di Gigi D’Alessio al PalaCalafiore: la nuova data. Come chiedere il rimborso

Cambia la data del concerto di Gigi D’Alessio a Reggio Calabria. L’atteso appuntamento musicale, inizialmente previsto per il 4 dicembre 2026 al PalaCalafiore, è stato ufficialmente riprogrammato per giovedì 17 dicembre 2026. La decisione si è resa necessaria per consentire l’allestimento, nella stessa struttura, delle Next Gen ATP Finals, il grande evento sportivo internazionale che richiederà la disponibilità dell’impianto reggino. Il concerto, per il quale è già stato registrato il tutto esaurito, rimarrà comunque all’interno del programma delle festività natalizie, evitando così la cancellazione di un appuntamento particolarmente atteso dai fan del cantante napoletano. La soluzione è stata individuata grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale e, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, alla determinazione del sindaco Francesco Cannizzaro, che ha contribuito al coordinamento necessario per garantire lo svolgimento di entrambi gli eventi. Per gli spettatori che hanno già acquistato il biglietto non sarà necessario procedere a una nuova prenotazione, mentre per coloro che non potranno essere presenti nella nuova data è stata prevista la possibilità di richiedere il rimborso entro un termine preciso.

Chi non avesse la possibilità di assistere al concerto il 17 dicembre potrà richiedere il rimborso attraverso l’apposita piattaforma di TicketOne, raggiungibile all’indirizzo www.rimborsi.ticketone.it. La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 9 dicembre 2026, termine indicato per accedere alla procedura. Si tratta di un’informazione particolarmente importante per gli spettatori che avevano organizzato la propria partecipazione sulla base della data originaria e che potrebbero avere difficoltà a essere presenti al nuovo appuntamento. Il concerto resta sold-out e la modifica riguarda esclusivamente il giorno dello svolgimento, mentre la sede confermata è il PalaCalafiore di Reggio Calabria.