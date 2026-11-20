Arretrati contrattuali e adeguamenti degli stipendi in arrivo per i dipendenti del Comune di Reggio Calabria. L’Amministrazione comunale ha completato tutte le procedure necessarie per dare applicazione al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali 2025-2027, sottoscritto definitivamente lo scorso 28 ottobre dall’ARAN e dalle principali organizzazioni sindacali. Le somme spettanti ai lavoratori saranno accreditate direttamente nelle prossime buste paga, insieme agli aumenti derivanti dai nuovi parametri tabellari previsti dal contratto nazionale. Il Comune ha concluso le attività amministrative, contabili ed economiche entro il termine previsto di 30 giorni, consentendo così di avviare il pagamento degli arretrati senza ulteriori attese legate agli adempimenti interni. A darne comunicazione è l’assessore al Personale, Antonino Maiolino, che sottolinea come il risultato sia stato raggiunto grazie alla collaborazione tra i diversi settori dell’Ente, impegnati nella ricostruzione dei dati contrattuali, nella quantificazione delle somme dovute e nella predisposizione degli atti necessari alla loro liquidazione.

Maiolino: “Prioritario riconoscere le somme nel più breve tempo possibile”

L’applicazione del nuovo contratto nazionale rappresenta un passaggio significativo per il personale degli Enti locali, chiamato a beneficiare degli aggiornamenti economici previsti dal rinnovo. L’assessore Maiolino evidenzia soprattutto la rapidità con cui il Comune è riuscito a completare un procedimento che ha richiesto il coordinamento di più uffici e competenze professionali. “L’applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali rappresenta un passaggio importante per il personale degli Enti locali, perché riconosce nuovi trattamenti economici e consolida il percorso di valorizzazione del lavoro pubblico. Come Amministrazione abbiamo ritenuto prioritario assicurare ai dipendenti il riconoscimento delle somme spettanti nel più breve tempo possibile, rispettando rigorosamente la scadenza dei 30 giorni.

Desidero, tuttavia, evidenziare che dietro questo risultato non c’è il lavoro di un singolo ufficio o di una singola figura, ma un’attività corale che ha coinvolto diverse professionalità dell’Ente. Dalla ricognizione e dall’elaborazione dei dati contrattuali alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili, fino alla quantificazione degli arretrati e alle procedure necessarie per il pagamento, ogni fase ha richiesto competenza, attenzione e un costante raccordo operativo tra i dipendenti e i settori interessati”. Un lavoro che ha interessato dunque l’intera macchina amministrativa coinvolta nella gestione del personale e delle retribuzioni, permettendo di completare gli adempimenti entro i tempi stabiliti e di predisporre gli accrediti destinati ai lavoratori comunali.

Il ringraziamento agli uffici comunali per il lavoro svolto

Un aspetto sul quale Maiolino insiste è il contributo delle professionalità interne al Comune, considerate determinanti per il rispetto della scadenza. L’assessore rivolge un ringraziamento ai dirigenti, ai funzionari, ai responsabili e al personale amministrativo che hanno seguito le diverse fasi del procedimento, evidenziando il valore della collaborazione tra i settori. “È proprio questa sinergia che ha consentito di raggiungere l’obiettivo nei tempi stabiliti. Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo e con differenti responsabilità, hanno contribuito alla conclusione della procedura: dirigenti, funzionari, responsabili e personale amministrativo. A ciascuno va il riconoscimento dell’Amministrazione per la professionalità, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati.

Il rispetto di una scadenza così importante è la testimonianza concreta che, quando le competenze vengono messe a sistema e gli uffici lavorano in maniera coordinata, anche procedimenti complessi possono essere portati a termine con efficacia e puntualità”. Secondo l’assessore, il completamento delle operazioni nei termini previsti dimostra la capacità degli uffici di affrontare attività amministrative articolate attraverso un’organizzazione condivisa del lavoro, mettendo a disposizione competenze differenti per raggiungere un risultato che riguarda direttamente il trattamento economico dei dipendenti comunali.

Arretrati e aumenti nelle prossime buste paga

La novità più importante per i lavoratori riguarda le modalità di erogazione delle somme: gli arretrati saranno accreditati nelle prossime buste paga insieme agli adeguamenti stipendiali previsti dal rinnovo contrattuale. Il Comune ha quindi completato la fase di competenza amministrativa necessaria per rendere operativi i nuovi trattamenti economici. Maiolino collega il risultato al percorso di valorizzazione del personale portato avanti dall’Amministrazione, sottolineando che il funzionamento dei servizi pubblici dipende innanzitutto dalle competenze e dal lavoro quotidiano dei dipendenti dell’Ente. “Gli importi spettanti saranno accreditati direttamente nelle prossime buste paga, unitamente agli adeguamenti derivanti dai nuovi parametri tabellari previsti dal contratto nazionale. L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di attenzione e valorizzazione del personale portato avanti dall’Amministrazione comunale, nella consapevolezza che il funzionamento e il miglioramento dei servizi pubblici passano innanzitutto attraverso le persone, le competenze e la professionalità di chi quotidianamente opera all’interno dell’Ente.

Un risultato che va dunque oltre il semplice adempimento contrattuale: il rispetto dei tempi è il frutto di un lavoro condiviso e della capacità dei dipendenti comunali di fare squadra, confermando che la qualità dell’azione amministrativa nasce prima di tutto dalla collaborazione e dal valore delle risorse umane”. Con la conclusione delle procedure, l’Amministrazione comunale ha dunque predisposto il pagamento degli arretrati e l’applicazione dei nuovi importi stipendiali, dando attuazione alle disposizioni economiche del contratto nazionale delle Funzioni Locali 2025-2027.