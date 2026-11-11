Reggio Calabria, bufera sulla Dante Alighieri: Aloi diffida il CdA, denuncia criticità economiche e chiede l’intervento del Ministero

Una formale diffida al Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e una richiesta di intervento al Ministero dell’Università e della Ricerca e agli organi di controllo. È quanto contenuto nella lettera dell’ex presidente dell’Ateneo, Pietro Aloi, che solleva una serie di preoccupazioni sulla sostenibilità economico-finanziaria dell’Università, contestando la programmazione di nuove assunzioni e progressioni di carriera in assenza, a suo giudizio, di adeguate garanzie finanziarie. Aloi richiama inoltre il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate per circa 4 milioni di euro, segnala possibili conflitti di interesse nelle decisioni sul personale e chiede verifiche urgenti per scongiurare il rischio di un aggravamento della crisi, con potenziali ripercussioni anche sulla finanza pubblica.

Di seguito il testo integrale della lettera inviata al Magnifico Rettore Prof. Carlo Felice Casula, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pasquale Basilicata, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei conti, al Segretario generale del Ministero dell’Università e della Ricerca

Prof. Marco Mancini, alla Direzione Generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca Dott. Gianluca Cerracchio, alle Procure regionali della Corte dei conti per la Calabria e per il Lazio, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La lettera di Pietro Aloi

“Il sottoscritto, dott. Pietro Aloi, già Presidente dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e parte nei giudizi tuttora pendenti sulla governance dell’Ateneo, ritiene necessario richiamare formalmente l’attenzione degli organi e delle autorità di controllo e vigilanza sulle decisioni che l’attuale Consiglio di Amministrazione continua ad assumere, nonostante la grave situazione di incertezza economico-finanziaria e istituzionale dell’Università.

La presente iniziativa è assunta nell’interesse della salvaguardia dell’istituzione universitaria, della continuità delle sue attività, della tutela degli studenti, del personale docente e tecnico-amministrativo e del patrimonio scientifico e formativo dell’Ateneo, nonché a tutela dell’interesse diretto e concreto dello scrivente, quale parte dei giudizi pendenti, a che non vengano compromesse, attraverso decisioni suscettibili di produrre effetti irreversibili, la stessa sopravvivenza dell’istituzione e l’utilità della tutela giurisdizionale richiesta.

In tale prospettiva, si ritiene indispensabile investire direttamente gli organi di controllo e le amministrazioni competenti delle criticità rappresentate, affinché siano valutate tempestivamente, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le iniziative necessarie a prevenire l’aggravamento della situazione economico-finanziaria e le possibili conseguenze per l’Ateneo e per la finanza pubblica.

Non si tratta di contestare le scelte di un organo di governo, ma di impedire che decisioni assunte in assenza di adeguate garanzie finanziarie possano produrre conseguenze irreversibili e trasferire sul sistema universitario gli oneri di una gestione economicamente insostenibile, senza che le istituzioni preposte al controllo e alla vigilanza ne abbiano avuto piena conoscenza e siano state, conseguentemente, poste nelle condizioni di esercitare tempestivamente le proprie attribuzioni.

L’attuale CdA, che esercita le proprie funzioni solo in forza degli effetti di una pronuncia cautelare nell’ambito di un contenzioso tuttora pendente, sta procedendo alla programmazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale tecnico-amministrativo, a progressioni particolarmente onerose verso l’area delle elevate professionalità e al reclutamento di un ricercatore in tenure track, potenzialmente destinato all’inquadramento nel ruolo dei professori associati.

Tutto ciò mentre l’Ateneo presenta una drastica contrazione degli iscritti e dell’offerta formativa e una sostanziale dipendenza dalle entrate dei percorsi abilitanti 30 e 60 CFU, peraltro oramai da tempo progressivamente in fisiologica diminuzione, nonché un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate relativo a pretese dell’ordine di circa 4 milioni di euro.

Non risultano finanziamenti certi del Consorzio promotore, né un Piano economico-finanziario che dimostri la capacità dell’Università di sostenere stabilmente i costi ordinari e le ulteriori obbligazioni che intende assumere.

La precedente programmazione strategica e di sviluppo 2025-2027, approvata il 9 ottobre 2024 e trasmessa al MUR, contemplava un finanziamento iniziale dell’ente promotore AIB pari a sei milioni di euro. Non risultano analoghi impegni finanziari a sostegno del nuovo Piano strategico deliberato dall’attuale CdA, né deliberazioni del Consorzio che garantiscano la copertura dei maggiori costi.

Le ipotesi di incremento delle iscrizioni, di attivazione di nuovi corsi o di sviluppo di attività formative non possono essere considerate entrate certe. Né la liquidità accumulata durante la precedente gestione può giustificare l’assunzione di obbligazioni permanenti.

L’art. 10, comma 2, lett. a), dello Statuto impone espressamente che la programmazione del personale tenga conto della sua sostenibilità finanziaria. Con quali risorse, dunque, l’Ateneo intende pagare negli anni futuri il personale che oggi decide di assumere o promuovere, se non dispone di finanziamenti strutturali garantiti e non dimostra di poter sostenere con le proprie entrate ordinarie neppure l’intero costo del funzionamento? Come può essere considerata sostenibile un’obbligazione di sei anni o addirittura a tempo indeterminato, quando non è stata dimostrata la capacità dell’Ateneo di sopravvivere al prossimo anno?

Le conseguenze economiche di assunzioni e progressioni deliberate da un Ateneo non statale, in assenza di una dimostrata sostenibilità finanziaria pluriennale, rischiano di ricadere direttamente sulla finanza pubblica, chiamata a sopportarne gli oneri qualora l’istituzione non sia più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni e si renda necessario intervenire per garantire la tutela e la ricollocazione del personale. È precisamente questo rischio, prevedibile già al momento dell’assunzione delle decisioni, che impone al Ministero, alle istituzioni e agli organi di controllo di intervenire prima che ulteriori obbligazioni vengano consolidate.

Il rischio per la finanza pubblica

La questione è tanto più grave perché l’Università, pur essendo un’istituzione non statale, opera all’interno del sistema universitario nazionale in forza del riconoscimento e dell’accreditamento ministeriale, rilascia titoli aventi valore legale ed è sottoposta alle disposizioni applicabili al sistema universitario statale.

La natura privata dell’ente non comporta dunque una sostanziale libertà di assumere obbligazioni senza le necessarie verifiche di sostenibilità, né consente di ignorare le conseguenze che un’eventuale soppressione dell’Ateneo potrebbe determinare per il sistema universitario nel suo complesso.

Le nuove assunzioni di personale tecnico-amministrativo e il reclutamento di un ricercatore in tenure track non possono quindi essere valutati soltanto come impegni finanziari dell’Ateneo, ma devono essere esaminati anche rispetto agli obblighi di tutela occupazionale e ai potenziali oneri pubblici che potrebbero generare. Chi sosterrà i costi delle posizioni che oggi vengono istituite se l’Ateneo, privo di adeguate entrate, non sarà più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni?

Il rischio si pone con particolare evidenza anche in vista della prossima visita di accreditamento periodico ANVUR, prevista tra pochi mesi, considerato che la sostenibilità economico-finanziaria e la capacità di assicurare continuità alle attività istituzionali costituiscono elementi essenziali del nuovo sistema di accreditamento.

Le responsabilità degli organi di controllo e delle istituzioni

Il Collegio dei Revisori dei conti, il cui Presidente è di designazione ministeriale, riveste un ruolo centrale nella verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell’Ateneo, con particolare riferimento all’attendibilità delle entrate, alla copertura degli impegni di spesa e, soprattutto, alla capacità dell’istituzione di garantire la propria continuità nel tempo.

In tale prospettiva, merita specifica attenzione accertare se il Collegio abbia avuto a disposizione un Piano economico-finanziario pluriennale di sostenibilità dell’Ateneo, corredato da un’analisi prospettica e da una specifica valutazione della continuità aziendale; se abbia potuto verificare le effettive erogazioni e gli impegni formalmente assunti dal Consorzio promotore secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto di Ateneo, sulla base di documentazione idonea ad attestarne l’esistenza e l’esigibilità; e se siano stati sottoposti al suo esame i costi complessivi e prospettici delle nuove assunzioni del personale tecnico-amministrativo, delle progressioni verso l’area delle elevate professionalità e del reclutamento di un ricercatore in tenure track.

Si tratta di accertare non soltanto la disponibilità immediata delle risorse, ma soprattutto la capacità dell’Ateneo di garantire la propria continuità economico-finanziaria e di adempiere alle obbligazioni già assunte e a quelle ulteriormente programmate. Tale verifica assume carattere particolarmente stringente nell’attuale situazione di criticità dell’istituzione, in presenza di una programmazione che non risulta accompagnata da impegni di finanziamento certi, formalmente assunti e adeguatamente documentati. La sostenibilità di nuove assunzioni e di ulteriori oneri permanenti non può infatti essere fondata su mere ipotesi di incremento delle entrate, su prospettive di sviluppo ancora da realizzare o su finanziamenti soltanto auspicati, ma deve trovare riscontro in un quadro economico-finanziario attendibile, fondato su risorse effettivamente disponibili e verificabili.

In un contesto nel quale la continuità dell’Ateneo non risulta adeguatamente dimostrata, la verifica preventiva della sostenibilità delle nuove obbligazioni richiede una valutazione rigorosa anche per evitare che l’eventuale aggravamento della crisi si traduca, in caso di soppressione dell’istituzione, in ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In questo contesto, un ruolo altrettanto rilevante è rivestito dai rappresentanti del MUR e della Regione Calabria nel Consiglio di Amministrazione, ai quali lo Statuto, pur in assenza del diritto di voto, riconosce espressamente le prerogative di intervento e di verbalizzazione delle proprie dichiarazioni.

Tali prerogative assumono particolare significato in presenza di decisioni che possono compromettere la continuità economico-finanziaria dell’Ateneo e determinare potenziali ricadute sulla finanza pubblica. In simili circostanze, la partecipazione agli organi di governo richiede, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, un effettivo esercizio delle funzioni di rappresentanza, attraverso l’acquisizione delle informazioni necessarie, la formalizzazione di eventuali rilievi e la tempestiva comunicazione alle amministrazioni designanti delle criticità riscontrate.

La questione presenta profili di specifica attenzione per il Ministero dell’Università e della Ricerca, già destinatario di ripetute diffide, comunicazioni e documentazione relativi alle controversie sulla governance e alle criticità istituzionali dell’Ateneo. Le circostanze oggi rappresentate si aggiungono pertanto a un quadro di criticità già formalmente portato alla conoscenza dell’Amministrazione, rendendo ancora più significativa l’esigenza di una tempestiva valutazione delle iniziative di vigilanza e controllo di competenza, anche al fine di prevenire l’assunzione di ulteriori obbligazioni suscettibili di aggravare il rischio di dissesto e di produrre conseguenze per le risorse pubbliche.

La questione investe anche i possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile, in relazione ai finanziamenti pubblici ricevuti dall’Ateneo e agli eventuali oneri che potrebbero derivare dalla perdita dell’accreditamento o da un possibile default.

I conflitti di interesse nelle decisioni sul personale

A tale quadro si aggiungono specifiche criticità nella gestione dei possibili conflitti di interesse. Il Vicepresidente del CdA, dott. Giuseppe Bova, il cui figlio è dipendente dell’Ateneo nell’area dei funzionari, risulta aver partecipato e votato deliberazioni relative alla riorganizzazione degli uffici, alla programmazione del personale e all’istituzione di nuove posizioni, potenzialmente accessibili anche al figlio.

Il Regolamento di funzionamento del CdA (art. 5, comma 6), il Regolamento generale (art. 30, commi 17 e 18) e il Codice etico (art. 2, comma 5, e art. 6) prevedono specifici obblighi di astensione e misure di prevenzione dei conflitti, anche potenziali.

L’eventuale conflitto deve essere verificato fin dalla fase di programmazione e istituzione dei posti, non soltanto al momento della successiva selezione.

Si segnala pertanto la questione all’ANAC affinché valuti, nei limiti delle proprie competenze, la correttezza delle procedure e delle misure adottate per prevenire conflitti di interesse e favoritismi, anche con riferimento alle progressioni all’area EP e alle nuove assunzioni.

Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto

DIFFIDA

il Presidente e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dall’adottare ulteriori deliberazioni e dall’esprimere voto favorevole su nuove assunzioni di personale tecnico-amministrativo, progressioni verso l’area delle elevate professionalità, reclutamento di ricercatori in tenure track e ulteriori impegni permanenti di spesa, senza che siano stati preventivamente acquisiti e verificati un attendibile Piano economico-finanziario e di continuità dell’Ateneo, gli impegni vincolanti di finanziamento dell’Ateneo da parte del Consorzio promotore e la dimostrazione della sostenibilità complessiva e pluriennale dell’Università.

Diffida altresì dal dare esecuzione a deliberazioni già assunte, ma non ancora perfezionate, prima dell’effettuazione delle necessarie verifiche, fatti salvi i diritti già maturati e gli obblighi inderogabili.

ESPONE FORMALMENTE AL MUR E AGLI ORGANI DI CONTROLLO

i fatti e le circostanze rappresentati affinché verifichino immediatamente la sostenibilità pluriennale delle nuove obbligazioni, la capacità dell’Ateneo di mantenere la continuità delle attività, anche tenendo conto degli oneri per la finanza pubblica che potrebbero derivare da una sua eventuale soppressione, adottando ciascuno le iniziative rientranti nelle proprie attribuzioni.

RICHIEDE AI RAPPRESENTANTI MINISTERIALI E REGIONALI

di esercitare le proprie prerogative statutarie, facendo risultare formalmente le osservazioni e informando le amministrazioni designanti delle decisioni suscettibili di aggravare il rischio finanziario.

ESPONE ALLE PROCURE REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI

i fatti e le circostanze rappresentati, affinché valuti, nei limiti della propria giurisdizione, gli eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile che potrebbero derivare dalle decisioni di incremento strutturale della spesa e dall’assunzione di obbligazioni pluriennali e permanenti, in un contesto nel quale non risulterebbe adeguatamente documentata la sostenibilità economico-finanziaria delle scelte programmate, con il conseguente rischio di aggravamento della situazione patrimoniale dell’Ateneo.

Si richiama, in particolare, l’attenzione sulle possibili ricadute per la finanza pubblica di un eventuale dissesto o della soppressione dell’istituzione, anche in relazione agli obblighi di tutela e ricollocazione del personale, nonché sull’opportunità di verificare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’adeguatezza delle iniziative di vigilanza adottate.

ESPONE ALL’ANAC

i fatti e le circostanze rappresentate, affinché valuti i possibili conflitti di interesse nelle deliberazioni relative alla programmazione, alla riorganizzazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo, nonché le misure concretamente adottate dall’Ateneo per prevenire e contrastare fenomeni di nepotismo, favoritismo e interferenza di interessi personali o familiari nelle scelte organizzative e nelle procedure di selezione e progressione di carriera.

Tale verifica dovrebbe riguardare non soltanto le singole procedure concorsuali, ma anche le deliberazioni che ne costituiscono il presupposto, con particolare riferimento all’individuazione dei fabbisogni, all’istituzione delle posizioni, alla definizione dei requisiti e alla partecipazione alle relative decisioni di soggetti eventualmente portatori di interessi diretti, indiretti o potenziali.

La necessità di assicurare la massima imparzialità e trasparenza rende necessaria una specifica valutazione soprattutto nell’attuale fase di incertezza degli assetti istituzionali, considerata anche la pendenza del giudizio dinanzi al TAR relativo alla nomina del Rettore, con udienza fissata per il 2 dicembre 2026. In tale contesto appare particolarmente importante verificare che le decisioni relative al personale rispondano a esigenze istituzionali effettive e documentate, siano assistite dalle necessarie garanzie di imparzialità e risultino estranee a interessi particolari o a logiche di consolidamento degli equilibri interni di governo.

La presente vale quale formale segnalazione delle condizioni di rischio e delle possibili conseguenze delle ulteriori decisioni di spesa.

Qualora dovessero verificarsi situazioni di dissesto, soppressione dell’Ateneo, perdita dell’accreditamento o danni incidenti sulle risorse pubbliche, sarà necessario ricostruire non soltanto le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, ma anche le condotte dei soggetti istituzionali e degli organi di controllo che, pur formalmente informati, non abbiano esercitato i poteri e adempiuto ai doveri concretamente loro attribuiti, ove tali omissioni abbiano assunto rilevanza causale.

Con espressa riserva di ogni ulteriore iniziativa nelle competenti sedi amministrative, ministeriali, giurisdizionali e contabili“.