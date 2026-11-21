Un’operazione nel cuore dell’area grecanica ha portato al sequestro di un’arma clandestina e alla scoperta di un centro illecito dedicato al bracconaggio. Il blitz è stato condotto dai Carabinieri della Compagnia di Melito di Porto Salvo, affiancati dai militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, dal Nucleo Cinofili di Vibo Valentia e dal Nucleo Forestale di Melito. Nel corso di un’attenta attività di rastrellamento e verifica all’interno di alcuni casolari abbandonati del comune ionico, i militari hanno scovato una pistola semiautomatica, abilmente occultata tra i ruderi, immediatamente posta sotto sequestro.

L’ispezione ha inoltre permesso di fare luce su una fiorente attività di uccellagione illegale: all’interno delle strutture era stato infatti allestito un vero e proprio allevamento abusivo di fauna selvatica protetta. I Carabinieri hanno sequestrato 42 gabbie e un ingente quantitativo di reti, utilizzate per la cattura illecita degli animali. L’intervento si è concluso con la liberazione di numerosi esemplari di cardellini e verzellini, che sono stati immediatamente restituiti al loro habitat naturale.