Auto d’epoca rigorosamente rosse, opere pittoriche, creazioni artistiche e teatro per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. Mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Galleria di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria ospiterà un’iniziativa promossa dal Club A.R.E.M.E.S., l’Associazione Reggina Mezzi Storici, nell’ambito di un anno caratterizzato da numerose attività socioculturali. L’appuntamento è in programma dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e vedrà protagoniste alcune auto storiche accomunate dal colore rosso, scelto per il suo valore simbolico di passione, forza e consapevolezza. L’obiettivo è utilizzare il mondo dei motori come strumento di sensibilizzazione su un fenomeno di grande rilevanza sociale, richiamando l’attenzione sull’importanza della libertà, del rispetto e della dignità delle donne.

Arte, sostenibilità e teatro per sensibilizzare contro la violenza di genere

Ad arricchire l’esposizione delle auto d’epoca rosse saranno le opere pittoriche e gli abiti realizzati con materiali riciclati dall’artista reggina Mimma Caridi. Un contributo che affiancherà alla passione per i veicoli storici i linguaggi dell’arte e della creatività, valorizzando anche il tema della sostenibilità attraverso il riutilizzo dei materiali. Il programma prevede inoltre una performance teatrale curata da Irene Polimeni, professionista del benessere e del teatro, che contribuirà a dare voce al messaggio della manifestazione attraverso l’espressione scenica. L’iniziativa punta così a coinvolgere il pubblico attraverso forme artistiche differenti, trasformando la Galleria di Palazzo San Giorgio in uno spazio di riflessione e partecipazione collettiva. Un percorso nel quale il rosso, elemento comune dell’esposizione automobilistica, assume un significato che va oltre la passione per i motori, diventando simbolo di impegno e solidarietà.

Il presidente Natale Romeo: “Libertà, rispetto e dignità delle donne”

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è Natale Romeo, presidente dell’Associazione Reggina Mezzi Storici, che sottolinea la volontà del sodalizio di contribuire alla sensibilizzazione su una questione che riguarda l’intera società. “È un percorso fortemente voluto dalla nostra associazione – afferma il presidente dell’Associazione Reggina Mezzi Storici, Natale Romeo – con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul drammatico fenomeno della violenza di genere e sull’importanza di valori fondamentali come la libertà, il rispetto e la dignità delle donne”. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Commissione Solidale dell’ASI – Automotoclub Storico Italiano, intende andare oltre il carattere espositivo, proponendo un momento di impegno sociale attraverso la collaborazione tra il mondo dei mezzi storici, quello artistico e quello teatrale. Al centro della giornata resta il richiamo ai diritti fondamentali di ogni donna, con la volontà di promuovere una maggiore consapevolezza sul contrasto alla violenza di genere.