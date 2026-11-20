Dovrebbe essere normalità. Ma, come per tante altre vicende, diventa eccezionalità da raccontare anche con enfasi. Purtroppo? Sì, per certi versi, ma per gli abitanti del luogo è senza dubbio per fortuna, a maggior ragione dopo 25 anni. Un quarto di secolo. Tanto è passato dall’ultima volta che era stato rifatto l’asfalto lungo la strada che conduce a Ortì, nella zona collinare di Reggio Calabria. Venticinque anni di attesa prima di vedere nuovamente i mezzi impegnati nel rifacimento ex novo della pavimentazione stradale, lungo un collegamento importante per gli abitanti della zona. Adesso qualcosa si muove concretamente: la Città Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso il settore Viabilità, ha avviato un intervento che interessa circa due chilometri di strada, nel tratto compreso tra la SP10, all’altezza del bivio Paradiso, e il paese di Ortì. Un’opera che assume un significato particolare proprio per il lunghissimo tempo trascorso dall’ultimo intervento di asfaltatura e che rappresenta una novità attesa dalla comunità locale.

La nuova asfaltatura dopo gli interventi sulla frana del 2025

I lavori avviati dalla Città Metropolitana prevedono una prima stesura di binder, lo strato di conglomerato bituminoso utilizzato come sottofondo, necessario per modellare la superficie stradale ed effettuare le ricariche nei punti che richiedono una regolarizzazione del piano viabile. Si tratta di una fase dell’intervento di rifacimento della pavimentazione, che arriva dopo una serie di opere già eseguite per affrontare le criticità presenti lungo lo stesso collegamento. Prima di procedere con la nuova stesura, infatti, il settore Viabilità della Città Metropolitana era intervenuto per risolvere le conseguenze di una grossa frana verificatasi nell’inverno del 2025, oltre ad altri due cedimenti di minore entità che avevano interessato il medesimo tratto di strada. La sistemazione di queste problematiche ha preceduto l’attuale intervento sulla pavimentazione, consentendo di affrontare anche il deterioramento del fondo stradale.

Per gli abitanti di Ortì, la notizia va ben oltre la semplice apertura di un cantiere. Dopo 25 anni senza un nuovo intervento di asfaltatura, vedere finalmente i lavori lungo la strada che collega il paese al bivio Paradiso rappresenta un cambiamento concreto nella quotidianità di chi percorre questo tratto. Un collegamento che, come tante strade delle aree collinari reggine, ha bisogno di manutenzione e attenzione costante, soprattutto dopo fenomeni di dissesto come quelli verificatisi nel 2025. La Città Metropolitana è dunque intervenuta sia sulle precedenti criticità strutturali sia sul rifacimento del manto stradale, avviando una prima fase di asfaltatura dopo un’attesa durata un quarto di secolo. Una notizia che dovrebbe rientrare nell’ordinaria amministrazione, ma che proprio per il tempo trascorso assume un valore particolare per la comunità di Ortì. Perché venticinque anni, per rivedere l’asfalto sulla strada di casa, sono davvero tanti.