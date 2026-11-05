Reggio Calabria, artigiani e piccole imprese verso la mobilitazione: l’11 novembre la conferenza stampa

Mercoledì 11 novembre, alle ore 10:30, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa delle organizzazioni dell’artigianato e delle piccole imprese Casartigiani CNA Confartigianato. Il tema, svelato attraverso un comunicato stampa, riguarda: Gli artigiani e le piccole imprese verso la mobilitazione. “I costi di carburanti, elettricità e gas, insopportabili per le imprese, stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza di centinaia di attività nei settori della produzione e dei servizi. – si legge nella nota – Per le piccole aziende reggine questi maggiori costi dell’energia e le sempre crescenti difficoltà di accedere al credito, significano meno risorse per investire, innovare e creare occupazione.

In attesa di interventi strutturali per ridurre i prezzi dell’energia e dei carburanti sarebbe auspicabile che gli aiuti non siano prerogativa di alcuni settori ma indirizzati anche alle altre filiere produttive. Poiché non sarebbe economicamente utile lasciare alle imprese artigiane il conto delle bollette“.