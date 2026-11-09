Reggio Calabria: arriva “Voci nel silenzio”, una mostra fotografica racconta il dramma dei figli delle vittime di femminicidio

Dietro ogni femminicidio ci sono storie che spesso scompaiono dall’attenzione pubblica dopo i primi giorni di cronaca. Sono quelle dei figli che restano, bambini e ragazzi privati della madre e, in molti casi, costretti ad affrontare anche la perdita dell’altro genitore, insieme a un cambiamento radicale della propria esistenza. A queste vite e alle conseguenze meno visibili della violenza è dedicata “Voci nel silenzio”, la mostra fotografica di Filippo Latella che sarà ospitata il 14 e 15 novembre al Castello Aragonese di Reggio Calabria. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Antonino Scopelliti, nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sugli orfani delle vittime di violenza, dando visibilità a esperienze segnate da profonde ferite psicologiche, affettive e sociali. Attraverso il linguaggio delle immagini, il progetto intende richiamare l’attenzione su una realtà che richiede percorsi di protezione, ascolto e sostegno capaci di accompagnare nel tempo chi ha subito conseguenze così drammatiche. La mostra sarà affiancata da un incontro pubblico con rappresentanti del mondo giudiziario, professionisti e realtà associative impegnate nella tutela delle persone vulnerabili, per approfondire le responsabilità collettive e la necessità di non lasciare soli i figli delle vittime.

“Voci nel silenzio”, la fotografia racconta le conseguenze del femminicidio sui figli

Il progetto fotografico di Filippo Latella si concentra su uno degli aspetti più dolorosi e spesso meno raccontati della violenza contro le donne: il destino dei bambini e degli adolescenti che perdono la madre a causa di un femminicidio. La tragedia, infatti, non si esaurisce con la morte della vittima, ma continua a produrre conseguenze profonde nella vita dei familiari e, in particolare, dei figli. Alla perdita si accompagnano frequentemente cambiamenti radicali degli equilibri affettivi, delle relazioni familiari e delle condizioni di vita, con ripercussioni che possono estendersi nel tempo. La mostra vuole portare queste esperienze al centro dell’attenzione attraverso la forza comunicativa delle immagini, trasformando la fotografia in uno strumento di testimonianza e sensibilizzazione. L’obiettivo è invitare il pubblico a guardare oltre il singolo episodio di cronaca, riconoscendo la complessità delle conseguenze della violenza e l’importanza di garantire forme di sostegno adeguate. Il progetto pone così una questione che riguarda non soltanto le famiglie direttamente coinvolte, ma l’intera comunità, chiamata a confrontarsi con i bisogni e i diritti di bambini e ragazzi che affrontano esperienze traumatiche particolarmente difficili.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di impegno civile e sensibilizzazione della Fondazione Antonino Scopelliti, da tempo attiva nella promozione della cultura della legalità, della solidarietà e della tutela delle persone più vulnerabili. Attraverso “Voci nel silenzio”, la Fondazione intende proseguire questa attività affrontando il tema degli orfani delle vittime di violenza da una prospettiva che unisce memoria e responsabilità sociale. La scelta del linguaggio fotografico permette di avvicinare il pubblico a storie che rischiano di restare ai margini del dibattito, offrendo uno spazio di riflessione sulle conseguenze umane della violenza e sulla necessità di costruire una rete di protezione attorno a chi ne subisce gli effetti. Il messaggio centrale della mostra riguarda proprio l’importanza di riconoscere la sofferenza dei figli delle vittime e di considerare il loro futuro una questione che richiede attenzione costante, non limitata al momento dell’emergenza. Dare voce a queste esperienze significa anche promuovere una maggiore consapevolezza sui percorsi di accompagnamento psicologico, affettivo e sociale necessari per affrontare una perdita che può segnare profondamente la crescita.

Il 14 novembre al Castello Aragonese un incontro con magistrati, professionisti e associazioni

Accanto all’esposizione fotografica, il programma prevede un momento di confronto pubblico dedicato alle tematiche affrontate dal progetto. Sabato 14 novembre, alle ore 16:30, il Castello Aragonese ospiterà un talk moderato da Eva Giumbo, con la partecipazione di rappresentanti del mondo giudiziario, professionisti e associazioni impegnate nel sostegno alle persone vulnerabili. Ad aprire l’incontro saranno i saluti della dottoressa Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti. Il dibattito offrirà l’occasione di approfondire le conseguenze della violenza sui figli delle vittime, affrontando il tema da prospettive differenti e mettendo al centro la necessità di garantire attenzione e tutela a bambini e adolescenti che si trovano ad affrontare situazioni di particolare fragilità. L’obiettivo è favorire una riflessione condivisa sui bisogni di questi minori e sul ruolo delle istituzioni, dei professionisti e delle realtà associative nella costruzione di percorsi di sostegno capaci di accompagnarli nel tempo.

Tra i relatori interverranno il dottor Paolo Ramondino, giudice del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, e l’avvocata Alessandra Zagarella, vicepresidente dell’Osservatorio Violenza e Suicidio. Parteciperanno inoltre il dottor Fulvio D’Ascola, sociologo, e l’avvocata Francesca Ferrigno, dell’Associazione SINAPSI, impegnata nella gestione del progetto R.E.S.P.I.R.O. per la Calabria e referente regionale CISMAI. La presenza di figure professionali provenienti da ambiti differenti consentirà di affrontare il tema attraverso un confronto interdisciplinare, considerando le esigenze di tutela giuridica, le conseguenze sociali e la necessità di interventi di accompagnamento. Nel corso dell’incontro sarà presente anche Filippo Latella, che presenterà il proprio progetto fotografico e offrirà un contributo sul valore delle immagini come strumenti capaci di raccontare esperienze difficili e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su realtà spesso dimenticate. Il talk rappresenterà quindi un’occasione per collegare il racconto visivo della mostra a una riflessione più ampia sulle forme di protezione e sulle responsabilità della società nei confronti degli orfani delle vittime di violenza.

Mostra al Castello Aragonese il 14 e 15 novembre: l’impegno della Fondazione Scopelliti

La mostra “Voci nel silenzio” sarà visitabile sabato 14 e domenica 15 novembre presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere il progetto fotografico di Filippo Latella e approfondire un tema che riguarda le conseguenze più dolorose della violenza sulle donne. L’appuntamento si propone di trasformare la memoria delle vittime in un’occasione di consapevolezza, richiamando l’attenzione sulla necessità di riconoscere i diritti dei figli e di garantire loro percorsi di sostegno duraturi. La Fondazione Antonino Scopelliti, attraverso questa iniziativa, prosegue la propria attività di sensibilizzazione sui temi della legalità e della tutela delle persone vulnerabili, utilizzando la cultura e la fotografia come strumenti per coinvolgere la cittadinanza. Il messaggio che accompagna l’esposizione è che la violenza non termina con il femminicidio, ma continua a segnare la vita di chi resta. Dare visibilità agli orfani significa quindi riconoscere le loro esigenze, promuovere una responsabilità collettiva e ribadire l’importanza di non lasciare soli bambini e ragazzi chiamati ad affrontare le conseguenze di una tragedia familiare.