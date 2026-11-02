Reggio Calabria, arriva lo screening gratuito per il diabete nei bambini: chi può partecipare e come prenotarsi

Un’importante opportunità di prevenzione sanitaria per i bambini e le famiglie della Calabria arriva a Reggio Calabria. Sabato 7 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” ospiterà una giornata di screening gratuito per il diabete di tipo 1, rivolta ai soggetti a rischio in età pediatrica. Si tratta della prima iniziativa di questo genere organizzata in Calabria, un appuntamento che punta a favorire l’individuazione precoce della malattia, ancora prima della comparsa dei sintomi. L’evento si svolgerà presso la sala conferenze “A. Spinelli” del GOM e rappresenta un passo importante per la prevenzione pediatrica sul territorio regionale, in attesa dell’avvio dello screening nazionale previsto dalla normativa italiana.

Diabete di tipo 1 nei bambini, perché è importante effettuare lo screening prima dei sintomi

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune che interessa anche bambini e adolescenti e che può svilupparsi prima che compaiano manifestazioni cliniche riconoscibili. Proprio per questo motivo, la possibilità di individuare precocemente i soggetti a rischio assume un’importanza fondamentale nell’ambito della prevenzione e dell’assistenza sanitaria pediatrica.

Secondo quanto comunicato dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, i familiari di primo grado delle persone affette da diabete di tipo 1 presentano un rischio di sviluppare la malattia circa 15 volte superiore rispetto alla popolazione generale. Un dato che evidenzia l’importanza di rivolgere particolare attenzione ai bambini che hanno già casi di diabete in famiglia.

Lo screening presintomatico ha proprio l’obiettivo di individuare eventuali segnali della malattia in una fase precedente alla comparsa dei sintomi. La diagnosi precoce consente infatti di predisporre un percorso di monitoraggio e assistenza adeguato, offrendo alle famiglie la possibilità di affrontare con maggiore consapevolezza un’eventuale evoluzione della patologia.

Screening gratuito a Reggio Calabria: quali bambini possono partecipare

La giornata del 7 novembre al GOM di Reggio Calabria sarà dedicata ai soggetti a rischio in età pediatrica. In particolare, l’iniziativa è rivolta a figli, fratelli e sorelle di persone con diabete di tipo 1. La locandina ufficiale fa riferimento anche ai familiari di persone affette da altre malattie autoimmuni, come celiachia e tiroidite. L’obiettivo è offrire una concreta opportunità di controllo alle famiglie per le quali esistono specifici fattori di rischio, attraverso un’attività di prevenzione organizzata in collaborazione con i professionisti della diabetologia pediatrica.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi anticipatamente rivolgendosi al proprio pediatra di famiglia. Questo passaggio è indispensabile per accedere alla giornata di screening. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro di Diabetologia Pediatrica del GOM di Reggio Calabria al numero 347 7775219. La locandina dell’iniziativa mette inoltre a disposizione un codice QR attraverso il quale è possibile scaricare la nota informativa e il consenso informato.

Grande Ospedale Metropolitano, la collaborazione per la prevenzione del diabete infantile

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Italiana Diabete, la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) della provincia di Reggio Calabria e il Centro di Diabetologia Pediatrica della U.O.C. di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano. La Fondazione Italiana Diabete finanzia la giornata di screening, contribuendo alla realizzazione di un progetto che coinvolge competenze mediche, strutture ospedaliere e pediatri del territorio. Una collaborazione che punta a rafforzare la capacità del sistema sanitario di intercettare precocemente i casi a rischio e accompagnare i bambini e le loro famiglie attraverso percorsi clinici appropriati. L’appuntamento assume un significato particolare perché rappresenta anche il primo passo concreto verso l’applicazione, in Calabria, dello screening pediatrico nazionale previsto dalla Legge 130 del 2023. La giornata servirà infatti a sperimentare e consolidare i percorsi clinici e organizzativi necessari per dare attuazione alle disposizioni legislative.

Diagnosi precoce del diabete di tipo 1, al GOM anche un incontro con medici ed esperti

Accanto all’attività di screening, sabato 7 novembre è previsto un incontro di approfondimento sulla diagnosi precoce del diabete di tipo 1, in programma dalle ore 10:30 alle ore 12:30 nella sala conferenze “A. Spinelli” del Grande Ospedale Metropolitano. All’appuntamento prenderanno parte rappresentanti istituzionali, professionisti sanitari, pediatri e associazioni impegnate nell’assistenza ai giovani con diabete. Tra gli interventi annunciati figurano quelli di Tiziana Frittelli, direttore generale del GOM, Salvatore Maria Costarella, direttore sanitario aziendale, Matteo Galletta, direttore medico di Presidio Unico, Francesco Araniti, direttore amministrativo, Francesco Condemi, direttore del Dipartimento Medico Polispecialistico, e Tiziana Foti, direttore della U.O.C. di Pediatria.

Saranno presenti anche Anna Maria Giancotta, segretario provinciale FIMP di Reggio Calabria, Antonio Gurnari, segretario regionale FIMP Calabria, e Francesco Lucia, dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria. Il programma scientifico prevede inoltre gli interventi di Francesca Ulivi, direttore generale e Comunicazione della Fondazione Italiana Diabete, Raffaella Caminti, presidente dell’Associazione Giovani Diabetici “Prof. Renato Caminiti” di Villa San Giovanni, Mariella Bruzzese, pediatra di famiglia e rappresentante FIMP per la diabetologia, Corrado Mammì, responsabile della Genetica Medica del GOM, e Dario Iafusco, responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica dell’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli. Le conclusioni saranno affidate a Marilena Lia, del Centro di Diabetologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Calabria, un primo passo verso lo screening pediatrico nazionale previsto dalla Legge 130/2023

La giornata del 7 novembre non rappresenta soltanto un appuntamento dedicato ai controlli sanitari, ma si inserisce in un percorso più ampio che riguarda il futuro della prevenzione del diabete di tipo 1 in Calabria. La Legge 130/2023 prevede l’introduzione di uno screening pediatrico nazionale per individuare precocemente il diabete di tipo 1 e la celiachia. In attesa della sua attuazione sul territorio, l’iniziativa promossa a Reggio Calabria consentirà di mettere alla prova procedure, modalità organizzative e collaborazioni tra le diverse figure professionali coinvolte.

L’importanza del progetto risiede soprattutto nella possibilità di avvicinare le famiglie agli strumenti di diagnosi precoce, rafforzando il collegamento tra pediatri di famiglia e strutture specialistiche. Un percorso particolarmente significativo in una regione nella quale la disponibilità di iniziative di prevenzione può contribuire a migliorare l’accesso ai controlli e la presa in carico dei pazienti. L’appuntamento arriva inoltre a una settimana dalla Giornata Mondiale del Diabete, in programma il 14 novembre, contribuendo ad accendere l’attenzione su una patologia che richiede informazione, consapevolezza e una stretta collaborazione tra famiglie e professionisti sanitari.

Come prenotare lo screening gratuito del diabete a Reggio Calabria il 7 novembre

Le famiglie interessate potranno partecipare alla giornata di screening sabato 7 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, presso la sala conferenze “A. Spinelli” del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Per accedere al controllo è necessario prenotarsi in anticipo tramite il proprio pediatra di famiglia. Per chiarimenti sui destinatari dell’iniziativa e sulle modalità di partecipazione è possibile rivolgersi direttamente al Centro di Diabetologia Pediatrica del GOM, chiamando il 347 7775219.

Un’occasione importante per le famiglie con bambini a rischio, che potranno usufruire gratuitamente di un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del diabete di tipo 1, contribuendo al tempo stesso a un progetto destinato a preparare il sistema sanitario calabrese all’avvio dello screening pediatrico nazionale.