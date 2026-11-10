Reggio Calabria, arriva la mostra “Chiamati due volte”: i martiri d’Algeria raccontati in un’esposizione speciale

A Reggio Calabria arriva “Chiamati due volte – I martiri d’Algeria”, la mostra realizzata dal Meeting per l’amicizia fra i popoli in occasione della sua 46ª edizione e promossa dalla Fondazione OASIS e dalla Libreria Editrice Vaticana. L’esposizione, dedicata alla memoria dei martiri d’Algeria, è in programma dal 7 al 15 novembre 2026. Le sedi indicate sono la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, in piazza Duomo, e la chiesa parrocchiale di Sant’Agostino, in piazza Sant’Agostino.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 13 novembre alle ore 18:30, presso la Sala Monsignor Ferro, in via Tommaso Campanella 63, a Reggio Calabria. All’incontro interverrà Claudio Fontana, PhD della Fondazione OASIS di Milano.

Orari della mostra e prenotazioni delle visite guidate

La mostra sarà visitabile dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Per prenotare una visita guidata è possibile contattare Lisa Malaspina al numero 3497523000 oppure Padre Renato al numero 3314782628. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Migrantes della Diocesi di Reggio Calabria-Bova, dal Centro di Solidarietà Alberto Marvelli ODV e dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.