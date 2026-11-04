Reggio Calabria, arriva il camper dell’Inail sul Lungomare: due giorni di visite, consulenze e formazione sulla sicurezza sul lavoro | PROGRAMMA

Due giornate dedicate alla salute, alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza sul lavoro a Reggio Calabria. Giovedì 5 e venerdì 6 novembre 2026, il lungomare nella zona della Stazione Reggio Calabria Lido ospiterà la settima tappa di SI.IN.PRE.SA. (SIcurezza, INformazione, PREvenzione, SAlute), il progetto itinerante promosso dall’Inail per avvicinare i servizi dell’Istituto alle realtà produttive locali.

Attraverso un’unità mobile appositamente attrezzata, lavoratori e imprese potranno ricevere assistenza, conoscere le opportunità offerte dall’Inail e partecipare ad attività formative e informative dedicate alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L’iniziativa punta a rendere più accessibili i servizi dell’Istituto, portando direttamente sul territorio competenze specialistiche, consulenze e strumenti di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Inail a Reggio Calabria, il programma dell’inaugurazione del 5 novembre

L’apertura ufficiale della tappa reggina è prevista per giovedì 5 novembre alle ore 10:00, con l’intervento del direttore generale dell’Inail, Marcello Fiori.

Seguiranno i saluti istituzionali del presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo; del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, la cui partecipazione è ancora in attesa di conferma; del prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro; del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro; del presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana; e del direttore dell’Asp di Reggio Calabria, Maddalena Berardi.

Il progetto SI.IN.PRE.SA. sarà quindi illustrato dal direttore centrale Prevenzione dell’Inail, Tommaso De Nicola, da Marta Clemente della Sovrintendenza sanitaria centrale dell’Istituto e dal direttore regionale Inail Calabria, Teresa Citraro.

Una sessione specifica sarà dedicata alla “Sicurezza che premia”, con un approfondimento sui contributi e sugli incentivi messi a disposizione dall’Inail per sostenere le imprese negli investimenti destinati alla prevenzione. L’obiettivo è promuovere la sicurezza anche come leva economica per favorire la crescita delle attività produttive e la diffusione di migliori condizioni di lavoro.

Visite mediche, consulenze e primo soccorso: i servizi disponibili nell’unità mobile

Durante entrambe le giornate, la stazione mobile dell’Inail offrirà una serie di servizi sanitari, informativi e di assistenza rivolti a lavoratori, imprese e assistiti dell’Istituto.

Tra le attività previste figurano visite medico-legali e specialistiche, consulenze mediche sulla prevenzione primaria sanitaria delle malattie professionali e degli infortuni, informazioni sulle attività istituzionali dell’Inail e servizi socioeducativi per gli assistiti.

Una parte del programma sarà dedicata anche alle dimostrazioni pratiche di primo soccorso. Saranno illustrate le manovre di rianimazione BLSD, l’utilizzo del DAE, Defibrillatore Automatico Esterno, e le tecniche di disostruzione delle vie aeree per la prevenzione degli eventi acuti.

È inoltre prevista una sessione teorico-pratica dedicata alla promozione dei comportamenti posturali corretti, attraverso le attività di back school e neck school, finalizzate alla prevenzione dei disturbi legati alla postura e alla tutela della salute della schiena e del collo.

Sicurezza sul lavoro, formazione su cambiamenti climatici, cantieri e incidenti stradali

Ampio spazio sarà riservato alle attività formative e informative sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con approfondimenti dedicati ai nuovi rischi e alle trasformazioni che interessano le attività produttive.

Tra gli argomenti affrontati ci saranno gli effetti del cambiamento climatico sulla sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi per chi svolge attività all’aperto, e la gestione dei cantieri attraverso le tecnologie digitali.

Un ulteriore approfondimento riguarderà i fattori di rischio legati alla mobilità lavorativa, con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione degli incidenti stradali che si verificano durante l’attività professionale o nel tragitto tra casa e lavoro, i cosiddetti infortuni in itinere.

La partecipazione ad alcune specifiche sessioni consentirà inoltre di acquisire crediti formativi per RSPP, ASPP e formatori per la sicurezza, offrendo un’opportunità di aggiornamento professionale a chi opera nel settore della prevenzione.

Le attività della tappa di Reggio Calabria si concluderanno venerdì 6 novembre alle ore 17:30.

Il presidente Inail Fabrizio D’Ascenzo: “La sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa”

Il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, sottolinea il valore della campagna itinerante nel rafforzare il rapporto tra l’Istituto, le imprese e i lavoratori, promuovendo una cultura della prevenzione sempre più diffusa.

“La promozione della sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa che richiede il contributo attivo di tutti: istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali. Con la campagna itinerante SI.IN.PRE.SA., l’Inail rafforza la propria capacità di dialogo e collaborazione su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione competenze specialistiche e soluzioni concrete per rispondere alle esigenze delle diverse realtà produttive. Questo progetto rappresenta un’occasione preziosa per costruire insieme una cultura della sicurezza sempre più diffusa e partecipata, valorizzando il ruolo centrale dell’Inail come punto di riferimento e supporto per chi ogni giorno contribuisce alla crescita e al benessere del Paese”.

Il direttore generale Marcello Fiori: “in Italia il 90% delle imprese ha meno di 10 dipendenti”

Il direttore generale dell’Inail, Marcello Fiori, richiama invece l’attenzione sulla necessità di raggiungere soprattutto le piccole realtà produttive, nelle quali l’accesso alle competenze specialistiche e agli strumenti di prevenzione può risultare più complesso.

“In Italia il 90% delle imprese ha meno di 10 dipendenti. È fondamentale accorciare le distanze tra queste realtà, spesso caratterizzate da lavorazioni complesse e da un’elevata incidenza di infortuni e malattie, e il mondo dell’Inail. Per questo con il progetto SI.IN.PRE.SA stiamo attraversando il Paese, raggiungendo distretti industriali e consorzi agricoli per presentare concretamente le opportunità che l’Istituto è in grado di offrire. L’Inail accompagna la crescita della salute e della sicurezza aziendale, mettendo a disposizione incentivi, soluzioni innovative, risultati della ricerca, nonché le migliori prassi e procedure per gestire in modo efficace e moderno la tutela di chi lavora. È necessario realizzare una vera e propria economia della prevenzione con il coinvolgimento attivo delle istituzioni, delle imprese e delle organizzazioni sindacali”.

La tappa di SI.IN.PRE.SA. a Reggio Calabria si inserisce così nel percorso nazionale dell’Inail per rendere la prevenzione più vicina alle esigenze delle realtà produttive, favorendo l’incontro diretto tra cittadini, imprese e professionisti della sicurezza e promuovendo l’accesso a servizi, formazione e opportunità di investimento per la tutela della salute sul lavoro.