Una vacanza in Calabria e nella vicina Sicilia organizzata per celebrare il 60° compleanno del marito si sarebbe trasformata in una spiacevole disavventura per una turista britannica. La vicenda, riportata dal quotidiano inglese Daily Mirror, vede protagonista Paula Pugh, originaria del Norfolk, arrivata all’aeroporto di Reggio Calabria a bordo di un volo Ryanair proveniente da Londra Stansted. La donna sarebbe stata fermata ai controlli di frontiera e successivamente costretta a rientrare nel Regno Unito a causa di un presunto errore del sistema informatico europeo. A raccontare l’accaduto è stato Simon Calder, giornalista britannico specializzato nel settore dei viaggi, che ha sollevato interrogativi sul funzionamento dei nuovi strumenti elettronici introdotti per monitorare gli spostamenti dei cittadini provenienti da Paesi esterni all’area Schengen.

Turista britannica fermata all’aeroporto di Reggio Calabria: cosa sarebbe successo

Secondo la ricostruzione diffusa dalla stampa britannica, al momento dei controlli dei documenti il nuovo sistema elettronico europeo Entry/Exit System (EES) avrebbe segnalato che la passeggera aveva superato il periodo massimo di permanenza consentito all’interno dell’area Schengen. La donna avrebbe contestato quanto emerso dai controlli, cercando di chiarire la propria posizione. Le spiegazioni, tuttavia, non sarebbero state sufficienti a evitare il provvedimento. Alla base della vicenda, secondo quanto sostenuto da Calder, ci sarebbe stato un errore del sistema informatico.

La vacanza in Calabria sfuma: il rimpatrio e il costo del volo Ryanair

La turista sarebbe stata accompagnata dalla polizia verso un altro aeroporto dal quale era disponibile un collegamento per il Regno Unito. Una volta giunta nello scalo, sarebbe stata scortata fino all’aereo, mentre il suo passaporto sarebbe stato consegnato al comandante del volo. A rendere ancora più spiacevole l’esperienza sarebbe stata la successiva richiesta di pagamento da parte di Ryanair per il viaggio di ritorno, come riferito dal giornalista britannico. Il soggiorno programmato in Calabria per festeggiare il compleanno del marito si sarebbe così interrotto ancora prima di cominciare.

Il nuovo sistema europeo EES e la regola dei 90 giorni

L’episodio ha riportato l’attenzione sulle procedure di ingresso nell’area Schengen per i cittadini britannici dopo la Brexit e, in particolare, sul funzionamento dell’Entry/Exit System, il sistema digitale destinato a registrare gli ingressi e le uscite dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi. Per i soggiorni brevi, la normativa prevede generalmente un limite di 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Proprio il calcolo dei periodi di permanenza sarebbe al centro della disavventura raccontata dalla stampa inglese. Alla luce dell’episodio, Simon Calder ha suggerito ai viaggiatori di conservare le carte d’imbarco e la documentazione utile a dimostrare i propri spostamenti, così da poter disporre di elementi concreti in caso di eventuali contestazioni durante i controlli di frontiera.

Il caso di Reggio Calabria finisce sulla stampa britannica

La vicenda ha attirato l’attenzione dei media del Regno Unito, sollevando interrogativi sull’affidabilità delle procedure elettroniche di controllo delle frontiere e sulle conseguenze che eventuali anomalie informatiche potrebbero avere sui viaggiatori. Al momento, la ricostruzione dell’accaduto si basa sulle informazioni diffuse dalla stampa britannica. Resta da acquisire la versione delle autorità italiane competenti per chiarire le circostanze che avrebbero determinato il rimpatrio della turista.