Reggio Calabria, annullato il concerto di Ron al Teatro Cilea: problemi di salute per il cantante

Salta l'appuntamento del 2 aprile previsto nella stagione “L’eleganza dell’Arte”. Publidema Eventi Musicali augura una pronta guarigione all'artista ed è già al lavoro per individuare un concerto alternativo. Confermato intanto lo spettacolo di Lina Sastri del 28 novembre

Ron

Publidema Eventi Musicali comunica che il concerto di Ron, inserito nel cartellone della stagione L’eleganza dell’Arte e previsto per il prossimo 2 aprile al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, è stato annullato per motivi di salute dell’artista. Una decisione legata a circostanze indipendenti dall’organizzazione, che prende atto della situazione con dispiacere e formula a Ron i migliori auguri per una pronta ripresa.

Nel frattempo, Publidema Eventi Musicali è già al lavoro per individuare un concerto alternativo che possa garantire al pubblico un appuntamento di pari interesse e mantenere il livello della proposta artistica inserita nel cartellone. Ulteriori comunicazioni sul nuovo appuntamento saranno diffuse non appena verranno definiti tutti i dettagli.

Publidema Eventi Musicali ringrazia il pubblico per la comprensione e rinnova l’impegno a proseguire il percorso di L’eleganza dell’Arte la rassegna che porta al Teatro Cilea di Reggio Calabria appuntamenti musicali e artistici di qualità. Cogliamo l’occasione per ricordare l’appuntamento con la grande artista Lina Sastri il prossimo 28 novembre sempre al Teatro Cilea.

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