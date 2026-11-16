Reggio Calabria, annullato il concerto di Ron al Teatro Cilea: problemi di salute per il cantante

Publidema Eventi Musicali comunica che il concerto di Ron, inserito nel cartellone della stagione L’eleganza dell’Arte e previsto per il prossimo 2 aprile al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, è stato annullato per motivi di salute dell’artista. Una decisione legata a circostanze indipendenti dall’organizzazione, che prende atto della situazione con dispiacere e formula a Ron i migliori auguri per una pronta ripresa.

Nel frattempo, Publidema Eventi Musicali è già al lavoro per individuare un concerto alternativo che possa garantire al pubblico un appuntamento di pari interesse e mantenere il livello della proposta artistica inserita nel cartellone. Ulteriori comunicazioni sul nuovo appuntamento saranno diffuse non appena verranno definiti tutti i dettagli.

Publidema Eventi Musicali ringrazia il pubblico per la comprensione e rinnova l’impegno a proseguire il percorso di L’eleganza dell’Arte la rassegna che porta al Teatro Cilea di Reggio Calabria appuntamenti musicali e artistici di qualità. Cogliamo l’occasione per ricordare l’appuntamento con la grande artista Lina Sastri il prossimo 28 novembre sempre al Teatro Cilea.