Reggio Calabria, ANCE apre uno sportello gratuito per le imprese: assistenza su lavoro, incentivi, ZES e appalti

Un nuovo servizio gratuito per aiutare le imprese di Reggio Calabria a orientarsi tra normative, finanziamenti, incentivi, procedure ZES e appalti pubblici. ANCE Reggio Calabria avvia lo Sportello Imprese, un punto di riferimento rivolto non soltanto alle aziende associate, ma anche a quelle che non fanno parte dell’organizzazione. Il servizio, istituito in via sperimentale per 24 mesi attraverso il Regolamento approvato dal Consiglio Generale il 15 ottobre 2026, offrirà un primo orientamento sulle principali questioni che interessano l’attività imprenditoriale. Le imprese associate potranno accedere gratuitamente senza limiti di sessioni, mentre quelle non associate avranno a disposizione fino a tre incontri gratuiti nell’intero periodo di sperimentazione, anche su argomenti differenti. L’iniziativa punta a facilitare l’accesso alle informazioni e agli strumenti di sostegno, mettendo a disposizione competenze interne all’Associazione e una rete di professionisti che hanno aderito al progetto a titolo gratuito.

Dagli incentivi alla ZES, fino agli appalti: come funziona lo Sportello Imprese

Il nuovo servizio nasce per rispondere alla crescente esigenza delle aziende di ricevere informazioni qualificate su norme, procedure amministrative e opportunità di sviluppo. Lo Sportello opererà in cinque ambiti principali: contrattualistica del lavoro e relazioni industriali, finanza agevolata e incentivi alle imprese, procedure autorizzative in ambito ZES, rischi aziendali e coperture assicurative, avvisi di gara e appalti pubblici, compresi i contratti di appalto. A seguire le richieste sarà il personale di ANCE Reggio Calabria con competenze specifiche nelle materie trattate, affiancato da professionisti esterni che hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare gratuitamente, nel rispetto delle regole approvate dall’Associazione. Durante ogni sessione, l’impresa riceverà un primo inquadramento della questione sottoposta, informazioni sulle procedure applicabili, sui requisiti e sulle eventuali scadenze, oltre alle indicazioni sui passaggi successivi da affrontare. Qualora emerga la necessità di approfondimenti specialistici, lo Sportello indirizzerà gli interessati verso i servizi del sistema ANCE oppure verso i professionisti della rete.

Il servizio avrà una funzione esclusivamente informativa e di primo orientamento: non rilascerà pareri legali, fiscali, tecnici o assicurativi e non sostituirà la consulenza professionale. Le richieste presentate dalle aziende consentiranno inoltre all’Associazione di individuare le problematiche più ricorrenti e comprendere meglio le esigenze del tessuto produttivo locale, così da programmare ulteriori iniziative di informazione e formazione. Una parte significativa del progetto riguarda proprio l’apertura alle imprese non associate, che potranno usufruire gratuitamente di tre sessioni nell’arco dei 24 mesi previsti dalla sperimentazione. Per le aziende già associate, invece, l’accesso sarà gratuito e senza limiti nel numero degli incontri. Le imprese esterne che, dopo aver utilizzato il servizio, vorranno proseguire il percorso di assistenza e collaborazione potranno scegliere di aderire ad ANCE Reggio Calabria.

Laganà: “Un presidio per lo sviluppo virtuoso delle nostre imprese”

A illustrare le finalità del progetto è il presidente di ANCE Reggio Calabria, Michele Laganà, che sottolinea il ruolo dell’Associazione nel sostenere il sistema produttivo provinciale e l’importanza di rendere disponibili competenze e strumenti anche alle realtà imprenditoriali esterne all’organizzazione.

“Con lo Sportello Imprese ANCE Reggio Calabria conferma il proprio ruolo sul territorio come presidio per lo sviluppo virtuoso delle nostre imprese – dichiara il presidente, arch. Michele Laganà –. Mettiamo competenze ed esperienza a disposizione di chi ogni giorno costruisce l’economia di questa provincia. E lo facciamo aprendo le porte anche a chi non è ancora associato, perché la crescita di ogni singola impresa rafforza l’intero sistema produttivo.”

Il presidente richiama inoltre il valore delle associazioni di categoria come strumenti di partecipazione e collaborazione, evidenziando come la loro attività non debba limitarsi alla rappresentanza degli interessi delle imprese, ma possa contribuire più ampiamente allo sviluppo economico e sociale del territorio.

“Questa iniziativa si inserisce nel solco tracciato da anni da ANCE, che riconosce ai corpi intermedi della società civile un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori – prosegue Laganà –. È nelle formazioni sociali che la persona esprime la propria personalità e che prendono forma i doveri di solidarietà economica e sociale, ed è nella libertà di associarsi che le comunità trovano il loro fondamento. Per questo il ruolo delle associazioni e la loro rilevanza sociale vanno riconosciuti e valorizzati. Un’associazione di categoria non è soltanto rappresentanza di interessi: è una comunità che si fa carico del territorio e restituisce valore a tutto il sistema economico e sociale.”

Come accedere allo sportello gratuito di ANCE Reggio Calabria

Le imprese interessate potranno richiedere informazioni attraverso l’indirizzo di posta elettronica dedicato sportelloimprese@ancereggiocalabria.it. Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito ufficiale di ANCE Reggio Calabria i dettagli relativi al funzionamento del servizio e la modulistica necessaria per accedere alle sessioni di orientamento. Con questa iniziativa, l’Associazione intende offrire alle aziende uno strumento per affrontare con maggiore consapevolezza gli adempimenti amministrativi, le opportunità di finanziamento e le questioni operative che incidono sulla gestione quotidiana dell’attività imprenditoriale. La sperimentazione biennale consentirà anche di raccogliere indicazioni sulle esigenze delle imprese e di valutare ulteriori attività di supporto al sistema produttivo della provincia di Reggio Calabria.