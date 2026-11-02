Reggio Calabria, ambulanza della Croce Rossa vandalizzata: la dura condanna di Uniti per Reggio Nord

“Il gruppo consiliare “Uniti per Reggio Nord”, alla Terza Circoscrizione, esprime piena solidarietà ai volontari e ai vertici del Comitato della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria a seguito del vile atto vandalico e del furto subiti durante la notte ai danni di un’ambulanza in dotazione. Condanniamo con assoluta fermezza questo gravissimo episodio. Vandalizzare un mezzo di soccorso significa colpire direttamente l’intera comunità e privarla di un presidio di soccorso essenziale. L’ambulanza rappresenta un servizio sociale vitale, messo quotidianamente a disposizione di tutti i cittadini, in modo gratuito e universale, grazie allo straordinario spirito di sacrificio di tanti volontari”. Lo afferma in una nota il Gruppo Consiliare Uniti per Reggio Nord Terza Circoscrizione Comune di Reggio Calabria.

“Trovarsi di fronte a tali inqualificabili gesti di vandalismo e sciacallaggio lascia profonda amarezza e indignazione. Non si tratta semplicemente di un danno materiale o del furto di una radio veicolare, ma di una ferita inferta al tessuto civile della nostra città. Come rappresentanti delle istituzioni sul territorio della zona nord, ribadiamo la nostra vicinanza alla Croce Rossa Italiana e invitiamo tutta la cittadinanza a fare fronte comune contro ogni forma di inciviltà, affinché non venga mai meno il rispetto per chi spende la propria vita al servizio del prossimo”.