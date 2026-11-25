Un protagonista della scena jazz internazionale è pronto a sbarcare in riva allo Stretto per un nuovo appuntamento del Festival Reggio in Jazz. Sabato 28 novembre, a partire dalle ore 21:00, il Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria ospiterà Frank Gambale, rivoluzionario della chitarra fusion e inventore dello “sweep picking”. Una serata all’insegna della musica che vedrà alternarsi sul palco due formazioni, con l’esibizione dell’Eclectric Jazz Trio ad anticipare quella del Frank Gambale All-Star Group.

Reggio in Jazz: la serata si apre con l’Eclectric Jazz Trio

Alle ore 21:00 si esibirà l’Eclectric Jazz Trio, composto dai musicisti calabresi Vincenzo Baldessarro al contrabbasso, Giancarlo Mazzù alla chitarra e Carlo Caligiuri alla batteria. La formazione nasce all’interno dei Corsi di Musica Jazz del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, di cui i tre musicisti sono docenti di lunga data. Ciascuno di loro vanta numerose esperienze, pubblicazioni e collaborazioni con artisti della scena jazz internazionale, con concerti e registrazioni negli Stati Uniti (New York, Philadelphia, Boston e Woodstock) e in diversi Paesi europei, tra cui Svizzera, Lituania, Germania, Inghilterra, Portogallo e Grecia. Esperienze che hanno contribuito ad arricchire il loro bagaglio artistico, rendendoli musicisti apprezzati dalla critica per il loro interplay, l’attualità e l’originalità del fraseggio.

Il Trio proporrà un programma che spazia dalle sonorità tradizionali dei grandi standard jazz alle composizioni originali, nelle quali il linguaggio musicale viene “attualizzato” attraverso sonorità contemporanee e contaminazioni funky, nu-jazz e R&B.

Frank Gambale All-Star Group: la grande fusion sul palco dell’Odeon

Alle ore 21:30 sarà la volta del Frank Gambale All-Star Group, uno dei principali progetti live del celebre chitarrista australiano. La formazione vede Frank Gambale alla chitarra e alla voce, Tom Schuman alle tastiere, Martin Gudics al basso, Gergo Borlai alla batteria e Boca Gambale come special guest alla voce. Il progetto attraversa un ampio universo musicale, partendo dal jazz-rock e dalla fusion per incontrare rock, funk, jazz, R&B e influenze latine e brasiliane. Il repertorio ripercorre le diverse fasi della carriera di Gambale, alternando sonorità elettriche ed energiche a momenti più raffinati, jazzistici e acustici.

L’appuntamento di sabato sera rappresenta un ulteriore evento di rilievo nel prestigioso cartellone del Festival Reggio in Jazz, organizzato dall’Associazione Naima, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con il contributo della Fondazione Carical.