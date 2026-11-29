Il ruolo degli amministratori locali, il rafforzamento dell’identità politica all’interno del centrodestra e la crescita del movimento sui territori. Sono i principali temi affrontati dal consigliere comunale e capogruppo di Noi Moderati a Reggio Calabria, Mario Cardia, intervenuto a Roma in occasione dell’Assemblea nazionale del partito. Nel corso del suo intervento, Cardia ha portato il contributo dell’esperienza amministrativa reggina, ricordando il risultato ottenuto alle elezioni comunali dello scorso maggio, quando Noi Moderati ha raccolto un consenso vicino al 4,5%, consolidando la propria presenza in Consiglio comunale e gettando le basi per un ulteriore percorso di crescita politica e organizzativa sul territorio. Il consigliere ha dedicato un passaggio anche alla nuova fase amministrativa della città, guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, evidenziando come, a suo giudizio, i primi mesi di governo cittadino abbiano restituito entusiasmo, fiducia e prospettive alla comunità reggina, attraverso un percorso di rilancio accompagnato da importanti segnali e risultati per il territorio.

Cardia: “Valorizzare l’esperienza degli amministratori locali”

Al centro dell’intervento di Cardia la necessità di riconoscere agli amministratori locali un ruolo sempre più significativo nella definizione delle proposte politiche del movimento, rafforzando il legame tra le istituzioni e le comunità. “I consiglieri comunali e gli amministratori sono il primo punto di contatto tra i cittadini e le istituzioni. Sono coloro che ogni giorno raccolgono le istanze delle comunità, affrontano i problemi concreti e lavorano per individuare soluzioni. Per questo è fondamentale valorizzarne l’esperienza e renderli sempre più protagonisti nella costruzione delle proposte politiche del partito”, ha dichiarato il capogruppo reggino. Cardia ha inoltre ribadito la necessità che Noi Moderati rafforzi la propria identità all’interno del centrodestra, affermandosi come una forza politica riconoscibile, radicata nei territori e capace di contribuire alle scelte della coalizione attraverso idee, competenze e responsabilità. “Essere moderati non significa essere deboli o rinunciare alle proprie battaglie. Significa saper costruire, confrontarsi e assumersi responsabilità, mantenendo saldi i propri valori. Noi Moderati deve essere sempre più un partito che parte dai territori, valorizza la propria classe dirigente e porta la voce delle comunità nei luoghi in cui si assumono le decisioni”.

Quasi cento calabresi a Roma, Erica Maione eletta nell’Assemblea nazionale

Al termine dei lavori, Mario Cardia ha rivolto un ringraziamento al partito e al suo leader, Maurizio Lupi, per l’attività svolta e per l’opportunità di confronto offerta ai rappresentanti dei diversi territori. Un riconoscimento particolare è stato riservato alla delegazione calabrese presente a Roma, composta da quasi cento partecipanti, ai consiglieri regionali e comunali, ai coordinatori regionali, provinciali e cittadini, al Comitato Donne e al gruppo dei Giovani, per il contributo assicurato all’iniziativa. Cardia ha espresso inoltre i migliori auguri di buon lavoro a Erica Maione, professionista reggina eletta nell’Assemblea nazionale di Noi Moderati, sottolineando l’importanza della rappresentanza femminile all’interno degli organismi del movimento. “È stata un’importante occasione di condivisione, confronto e partecipazione, che conferma quanto sia fondamentale fare squadra, valorizzare tutte le energie presenti nel partito e rafforzare il legame tra la dimensione nazionale e quella territoriale. A tutti va il mio ringraziamento per l’impegno e il contributo offerto”. La partecipazione all’Assemblea nazionale rappresenta, secondo Cardia, un’ulteriore occasione per consolidare il percorso politico di Noi Moderati a Reggio Calabria, rafforzarne la presenza istituzionale e contribuire attivamente al progetto nazionale del movimento.