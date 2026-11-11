Reggio Calabria, allarme bomba nelle scuole. Minasi: “città paralizzata, non è una bravata ma una forma di guerra ibrida contro l’Italia”

“Oggi la nostra città di Reggio Calabria si è svegliata in un clima di ingiustificabile apprensione. Vedere la città paralizzata, con le strade bloccate e i nostri ragazzi costretti a evacuare d’urgenza istituti storici come il Liceo Classico e lo Scientifico ‘Leonardo da Vinci’, ma anche il Piria e il centralissimo Principe di Piemonte, e suscita un profondo sdegno. È una scena che fa male al cuore e che condanno con assoluta fermezza“. Lo dichiara in una nota la senatrice reggina Tilde Minasi.

“Purtroppo, badate bene, non stiamo parlando della bravata di qualche sconsiderato o di un fatto limitato al nostro territorio – prosegue la senatrice –. Le notizie di queste ore delineano un quadro preoccupante e di portata nazionale, con decine di scuole evacuate da Nord a Sud e, fatto ancora più grave, inaccettabili minacce rivolte direttamente al Premier. Siamo di fronte all’ennesimo, vile cyber attacco. Diciamolo a chiare lettere e senza giri di parole: questa è una vera e propria forma di guerra ibrida che ormai coinvolge l’Italia direttamente. L’obiettivo è chiaro: seminare il panico, destabilizzare le Istituzioni e colpire la nostra quotidianità partendo proprio dall’anello più sensibile, i nostri figli e le nostre scuole“.

“Come Governo – sottolinea Minasi – voglio ribadire che il nostro impegno contro questi attacchi ibridi è massimo, costante e inflessibile. Tuttavia, di fronte a una minaccia così subdola che punta a minare la tenuta del Paese, credo sia imperativo superare le divisioni e le polemiche politiche interne. La sicurezza nazionale non ha e non deve avere colore politico. Dobbiamo fare fronte comune, mobilitando tutti i nostri sistemi di intelligence e di sicurezza, sia sul territorio che nello spazio cibernetico, con la massima e più assoluta attenzione”.

“Voglio rivolgere la mia piena solidarietà agli studenti reggini e di tutta Italia, alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico che ha vissuto ore di grande paura. Un ringraziamento sentito, infine, va alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco e a tutte le Forze dell’Ordine intervenute tempestivamente e con grande professionalità a Reggio e nel resto del Paese per gestire l’emergenza e garantire l’incolumità di tutti. Lo Stato c’è e non si farà intimidire da chi trama nell’ombra“, conclude la senatrice.