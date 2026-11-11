Reggio Calabria, all’Archivio di Stato la presentazione del libro sulla storia della riforma psichiatrica in Italia

Un’occasione per ripercorrere la storia della riforma psichiatrica in Italia e approfondire il contributo di chi ha partecipato direttamente alla trasformazione dell’assistenza alle persone con disturbi mentali. Venerdì 13 novembre, alle ore 16:00, presso la sede centrale dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, in via Lia Casalotto 94, si terrà la presentazione del volume “Dalla custodia alla cura. Infermieri e riforma psichiatrica in Italia”, pubblicato da Edizioni ETS e curato da Vinzia Fiorino, Graziano Mamone e Fabio Milazzo. L’iniziativa offrirà un momento di riflessione storica e sociale sui cambiamenti che hanno interessato il sistema della salute mentale nel nostro Paese, ponendo particolare attenzione al ruolo degli infermieri e delle infermiere che hanno vissuto in prima persona il passaggio dal modello manicomiale a nuove pratiche di assistenza e cura. Al centro dell’incontro ci saranno le esperienze quotidiane degli operatori sanitari, il loro coinvolgimento nei processi di cambiamento e il contributo concreto offerto al superamento delle istituzioni manicomiali.

Il ruolo degli infermieri nella trasformazione dell’assistenza psichiatrica

Il volume propone una ricostruzione articolata della storia dell’assistenza psichiatrica italiana, attraverso una mappa della deistituzionalizzazione dal Nord al Sud del Paese, raccontata dal punto di vista degli infermieri. A partire dagli anni Sessanta, infatti, numerosi operatori e operatrici hanno partecipato attivamente al processo di superamento dei manicomi e al rinnovamento delle pratiche di cura, contribuendo a modificare profondamente il rapporto tra istituzioni sanitarie e persone assistite. Un impegno fondamentale, rimasto a lungo ai margini della ricostruzione storiografica, che il libro riporta al centro dell’attenzione attraverso testimonianze, esperienze e vicende dei protagonisti. L’opera consente così di approfondire non soltanto i cambiamenti normativi e organizzativi che hanno interessato la psichiatria italiana, ma anche il percorso umano e professionale di coloro che hanno contribuito concretamente alla trasformazione dell’assistenza. La presentazione rappresenterà quindi un’opportunità per interrogarsi sull’evoluzione della salute mentale in Italia e sull’importanza delle figure professionali che hanno accompagnato questo processo storico.

Il programma dell’incontro all’Archivio di Stato

Alla presentazione parteciperà Fabio Milazzo, co-curatore del volume, storico, saggista e direttore scientifico del Centro Studi per la Storia della devianza, del crimine e della marginalità dell’Istoreco. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dei rappresentanti degli enti promotori e di esponenti del mondo accademico e della giustizia rieducativa. Interverranno Angela Puleio, direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, Carlo Felice Casula, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, e Marianna Passalacqua, dirigente dell’UDEPE, Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria. Il dibattito sarà arricchito dal contributo specialistico di Giuseppe Trombetta, direttore facente funzioni del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Reggio Calabria, che offrirà un ulteriore approfondimento sulle tematiche affrontate nel volume. Nel corso del pomeriggio è prevista anche la proiezione di un video realizzato a cura dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, con la voce narrante dell’attore Lorenzo Praticò. L’appuntamento si propone come un momento di confronto aperto sulla storia e sull’evoluzione dell’assistenza psichiatrica, con particolare attenzione alla memoria delle esperienze professionali e umane che hanno accompagnato il cambiamento. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.