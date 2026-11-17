Il sistema penitenziario calabrese al centro di un confronto tra rappresentanti delle istituzioni, con particolare attenzione ai temi della legalità, della sicurezza e dei diritti delle persone private della libertà personale. Venerdì 20 novembre 2026, alle ore 15:00, la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria ospiterà un simposio istituzionale promosso dall’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale della Calabria. L’iniziativa sarà dedicata alla presentazione di un’importante opera collettanea sul sistema penitenziario regionale e rappresenterà un’occasione di approfondimento sulle questioni che riguardano l’esecuzione della pena e il ruolo delle istituzioni nella tutela dei diritti e nella garanzia della sicurezza. All’appuntamento prenderanno parte autorevoli rappresentanti istituzionali, chiamati a confrontarsi sulle principali tematiche legate alla realtà penitenziaria calabrese.

Legalità, sicurezza e funzione costituzionale della pena al centro dell’incontro

Il simposio offrirà l’opportunità di approfondire il rapporto tra legalità, sicurezza e funzione costituzionale della pena, attraverso un confronto dedicato anche all’importanza della cooperazione tra le istituzioni. La presentazione dell’opera collettanea sul sistema penitenziario calabrese costituirà il momento centrale dell’iniziativa, inserendosi in una riflessione più ampia sui principi e sulle responsabilità che caratterizzano il settore. L’evento intende valorizzare il dialogo istituzionale su questioni che coinvolgono l’amministrazione della giustizia, il rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale e il ruolo della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre, alle ore 15:00, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.