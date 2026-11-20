A Reggio Calabria torna al centro dell’attenzione il mondo dei funghi e della micologia. Un appuntamento imperdibile per appassionati ed esperti – una mostra a Palazzo San Giorgio – si è svolto in città, documentato dalle telecamere di Graziano Tomarchio, che in un servizio per StrettoWeb ha intervistato Sebastiano Cutrupi, micologo e presidente dell’Associazione Micologica Culturale Aspromonte: “grazie al Comune abbiamo allestito questa kermesse a favore della popolazione per sensibilizzarla ad un consumo più consapevole delle specie che troviamo, per informare chi non conosce i funghi, quali mangiare e quali no. Qui vediamo una serie di funghi, alcuni commestibili, altri tossici, altri potenzialmente mortali, infatti li possiamo andare a vedere benissimo, abbiamo diverse specie, alcune sono commestibili”.

Di seguito il servizio completo e l’intervista.