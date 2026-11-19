Un viaggio alla scoperta del processo creativo, tra quaderni d’artista, collage, opere e sperimentazione. È quanto propone “Officina per esseri imperfetti – Una figura, infinite storie”, l’iniziativa culturale in programma sabato 21 novembre 2026, alle ore 17:30, presso la Galleria SerArt di Reggio Calabria. Protagonista dell’appuntamento sarà Eleonora Maria Barbaro, che accompagnerà il pubblico attraverso le diverse fasi della propria ricerca artistica, raccontando il rapporto tra intuizione, immagini, composizione e sperimentazione. L’incontro offrirà l’opportunità di avvicinarsi al mondo della creazione artistica, esplorando gli strumenti e i linguaggi attraverso i quali un’idea prende forma e si trasforma in un’opera, dando vita a nuove possibilità espressive e narrative.

Quaderni d’artista, opere e collage: il percorso creativo di Eleonora Maria Barbaro

Al centro dell’iniziativa ci saranno i quaderni d’artista, le opere e i collage, elementi attraverso i quali Eleonora Maria Barbaro illustrerà il proprio percorso creativo e le possibilità offerte dalla combinazione di immagini, forme e composizioni. Il filo conduttore dell’appuntamento sarà la capacità di una singola figura di trasformarsi, assumere significati differenti e diventare il punto di partenza per raccontare infinite storie. L’esplorazione dei diversi linguaggi artistici permetterà di approfondire il rapporto tra ricerca, intuizione e realizzazione, mettendo in evidenza il valore della sperimentazione nel processo di costruzione di un’opera. Un’occasione di confronto con il pubblico sul modo in cui le immagini possono essere reinterpretate e rielaborate, dando origine a nuove forme espressive.

Il titolo “Officina per esseri imperfetti” richiama il valore dell’imperfezione come possibilità creativa, intesa non come limite, ma come punto di partenza per esplorare nuove strade artistiche. È proprio attraverso la trasformazione e la sperimentazione che una figura può assumere identità differenti, alimentando un percorso nel quale ogni immagine diventa occasione di ricerca e racconto. L’evento, promosso in collaborazione con Arterie Lab e SerArt – Associazione Culturale, si inserisce nelle iniziative dedicate alla valorizzazione della creatività e dei linguaggi artistici contemporanei. L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre, alle ore 17:30, alla Galleria SerArt di Reggio Calabria.