Un viaggio attraverso l’Europa dell’XI secolo, tra inquietudini spirituali, trasformazioni storiche e ricerca interiore. Sarà presentato giovedì 26 novembre, alle ore 16:45, presso la Sala Giuffrè della Biblioteca De Nava di Reggio Calabria, il romanzo “Callistus. Il passo e la verità. Un cammino di fede, pensiero e responsabilità in compagnia di Anselmo d’Aosta”, scritto da don Simone Vittorio Gatto, sacerdote e rettore del Seminario Arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria, edito da Iriti nel luglio 2026. L’incontro è promosso congiuntamente dall’Associazione culturale Anassilaos e dalla Biblioteca De Nava. L’opera, definita “storico-teologico” nel suo genere, è ambientata in un’Europa attraversata da profonde trasformazioni, nel secolo che segna il passaggio dall’Alto al Basso Medioevo. Un periodo caratterizzato dalla rinascita economica, ma anche da scontri religiosi, come il contrasto tra Papato e Impero, e da conflitti destinati a cambiare gli equilibri del continente: dalla conquista normanna dell’Inghilterra guidata da Guglielmo il Conquistatore all’espansione dei Normanni nell’Italia meridionale, che porterà alla nascita di un regno, fino alla Prima Crociata sul finire del secolo.

In questo contesto storico, in un mondo che ha ormai superato le inquietudini legate al passaggio dell’anno Mille, si sviluppa la vicenda di un giovane che lascia la propria terra alla ricerca di un luogo in cui la sua inquietudine possa finalmente trovare un nome. Il protagonista attraversa monasteri, abbazie e terre lontane, fino a raggiungere la meta più inaspettata: l’incontro con Anselmo d’Aosta, filosofo e teologo. Pur trattandosi di un romanzo, l’opera mantiene un rapporto puntuale e preciso con gli avvenimenti dell’epoca, attraverso i quali la figura di Callisto e il suo viaggio “fisico”, ma anche e soprattutto “interiore”, acquistano spessore letterario. A illustrare il volume sarà Vincenzo Musolino, filosofo, giurista e ispettore del lavoro, vicedirettore dell’Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale “Mons. A. Lanza”, ente della Diocesi di Reggio Calabria. I saluti istituzionali saranno affidati a Daniela Neri, responsabile della Biblioteca P. De Nava, e a Stefano Iorfida, presidente dell’Associazione culturale Anassilaos.