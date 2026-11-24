Il legame tra corretta alimentazione, attività fisica e benessere sarà al centro dell’incontro in programma sabato 28 novembre, alle ore 17:00, nella Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’iniziativa, promossa dall’ASD Atletica Brothers in collaborazione con ASHIAFATIMA, Associazione di Volontariato Internazionale ODV ETS, e con il supporto dell’Ente di promozione CSI, intende offrire alla cittadinanza, agli appassionati e agli sportivi di ogni età un’occasione di approfondimento scientifico rigoroso ma accessibile. Al centro dell’appuntamento una concezione dello sport che va oltre la competizione, la performance e l’agonismo, valorizzandone la funzione culturale, sociale ed educativa, attraverso l’aggregazione, la conoscenza del proprio corpo e l’attenzione alla salute. A guidare il pubblico saranno la dottoressa Francesca Moscato, biologa, il dottor Giuseppe Chindemi, biologo nutrizionista, e il dottor Mariano Ventra, medico sportivo e responsabile medico FIDAL Calabria, che metteranno a disposizione le proprie competenze per approfondire il ruolo dell’alimentazione come strumento di prevenzione e alleato della pratica sportiva.

La cultura dello sport e della nutrizione al Museo Archeologico

La scelta del MArRC come sede dell’incontro nasce dalla volontà di valorizzare la cultura dello sport all’interno di un luogo istituzionale dedicato alla conoscenza, da sempre disponibile ad accogliere iniziative divulgative rivolte alla cittadinanza. Così come l’arte e la storia custodiscono l’identità di una comunità, anche la pratica sportiva, nelle sue diverse declinazioni, rappresenta un’espressione fondamentale dell’essere umano che merita di essere raccontata e approfondita. Promuovere la consapevolezza alimentare significa, in questa prospettiva, diffondere una cultura del rispetto verso se stessi, superare i falsi miti delle diete “fai-da-te” e riscoprire il valore scientifico del cibo come alleato quotidiano della salute. “Portare la scienza dell’alimentazione e dello Sport dentro un luogo dedicato alla cultura significa volere veicolare il messaggio che fare sport e nutrirsi con consapevolezza sono atti culturali a tutti gli effetti, capaci di migliorare la qualità della vita dell’intera collettività.” dichiarano gli organizzatori. Durante l’incontro saranno affrontati temi pratici come il fabbisogno energetico di chi pratica sport a livello amatoriale, l’importanza dell’idratazione e l’impatto delle scelte alimentari sul recupero fisico e mentale. Al termine degli interventi è previsto un momento di dialogo con il pubblico, durante il quale gli esperti risponderanno a dubbi e curiosità dei partecipanti. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.