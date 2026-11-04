Reggio Calabria, al via il Concorso lirico internazionale del Cilea Opera Festival: cantanti da tutto il mondo e tre nuovi appuntamenti

Giovani cantanti lirici provenienti da numerosi Paesi del mondo si ritrovano a Reggio Calabria per la seconda edizione del Concorso lirico internazionale Cilea Opera Festival, al via oggi, mercoledì 4 novembre. È questo l’appuntamento centrale della quarta settimana della manifestazione, intitolata “Adriana Lecouvreur”, che proseguirà con tre eventi tra Reggio Calabria e Palmi dal 6 all’8 novembre. Dopo il concerto sinfonico dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, che ha riunito sul palco del Teatro Francesco Cilea cinque artisti di rilievo internazionale, il Festival sposta l’attenzione sulle nuove generazioni di interpreti, confermando una programmazione che affianca i grandi nomi della musica ai talenti emergenti. Sotto la direzione artistica del Maestro Alessandro Tirotta, il Cilea Opera Festival 2026 continua così il proprio percorso tra tradizione operistica, musica da camera e valorizzazione dei giovani musicisti, coinvolgendo diversi luoghi della cultura del territorio metropolitano.

Al via il Concorso lirico internazionale: a Reggio Calabria cantanti da numerosi Paesi

Il II Concorso lirico internazionale Cilea Opera Festival prende il via oggi nel Salone “Giulia Chiarella” di Palazzo Bolani – Dimora Marra, a Reggio Calabria. La sede scelta per ospitare la competizione rappresenta anche un omaggio alla professoressa del Conservatorio Cilea prematuramente scomparsa, alla quale è intitolato il salone. Un ringraziamento particolare è rivolto alla famiglia Chiarella-Marra per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti delle iniziative culturali cittadine. La competizione registra la partecipazione di cantanti lirici provenienti da numerosi Paesi del mondo, a testimonianza della crescente dimensione internazionale raggiunta dall’iniziativa. Saranno tre giornate dedicate alla scoperta e alla valorizzazione di nuovi talenti, durante le quali giovani interpreti di differenti nazionalità e tradizioni musicali avranno l’opportunità di confrontarsi attraverso il repertorio operistico. Il momento conclusivo è previsto per venerdì 6 novembre, alle ore 18:00, al Teatro Francesco Cilea, con il Concerto lirico dei finalisti, accompagnati al pianoforte da Grazia Maria Danieli. L’appuntamento sarà aperto al pubblico e offrirà la possibilità di ascoltare alcune delle voci emergenti della lirica internazionale. Il concorso si avvale del sostegno della Fondazione “Aurelia e Giuseppe Lamberti Castronuovo”, grazie alla generosità del dottor Eduardo Lamberti Castronuovo.

Il grande concerto dedicato a Mozart con cinque artisti internazionali

L’avvio della quarta settimana del Festival è stato segnato, martedì 3 novembre, dal grande concerto sinfonico dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, ospitato al Teatro Francesco Cilea. Sul palcoscenico si sono esibiti cinque artisti di prestigio internazionale insieme all’Orchestra del Teatro Cilea: il violinista Brad Repp, il violista Simonide Braconi, prima viola dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, il pianista Giuseppe Andaloro, il pianista e direttore David Boldrini e il soprano Tatiana Previati. La presenza contemporanea di cinque personalità musicali di questo livello ha caratterizzato uno degli appuntamenti più significativi dell’edizione 2026, interamente dedicato al compositore salisburghese. Accanto ai solisti, l’Orchestra del Teatro Cilea ha avuto un ruolo centrale nell’esecuzione del programma, confrontandosi con interpreti di riconosciuta caratura internazionale. Il concerto ha rappresentato un momento di particolare rilievo artistico per la manifestazione, confermando l’attenzione riservata alla qualità delle esecuzioni e alla collaborazione tra musicisti affermati e realtà orchestrali del territorio.

Il 7 novembre torna “Cilea Drink” al Museo del Bergamotto

Dopo la conclusione del concorso lirico, il programma proseguirà sabato 7 novembre al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria con “Cilea Drink – Musica e degustazione”, iniziativa che unisce l’ascolto musicale alla conoscenza dei prodotti e delle tradizioni locali. Protagonista dell’appuntamento sarà il Duo Harmonia, formato dal soprano Roberta Panuccio e dal chitarrista Giovanni Prestinicola, che proporranno un programma dedicato alla musica popolare e tradizionale del Sud Italia. L’evento si inserisce tra le proposte del Festival pensate per valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso formule differenti rispetto al concerto tradizionale. La musica diventerà così parte di un’esperienza che comprende anche la degustazione e la scoperta delle eccellenze locali, in un contesto particolarmente rappresentativo dell’identità reggina. L’iniziativa punta a mettere in relazione espressioni artistiche, tradizioni musicali e cultura enogastronomica, offrendo al pubblico un’occasione di incontro e convivialità all’interno di uno dei luoghi dedicati alla valorizzazione del bergamotto.

L’8 novembre il Festival arriva a Palmi con la pianista Isotta Colasanti

La quarta settimana del Cilea Opera Festival si concluderà domenica 8 novembre a Palmi, dove è previsto un concerto che vedrà protagonista la giovane pianista Isotta Colasanti. L’appuntamento sarà dedicato al repertorio pianistico e alla valorizzazione delle nuove generazioni di interpreti, uno degli obiettivi che caratterizzano la programmazione della manifestazione. La presenza della musicista si inserisce infatti nel percorso artistico del Festival, che accanto agli artisti di fama internazionale intende offrire occasioni di esibizione e crescita ai talenti emergenti. La tappa di Palmi conferma inoltre la volontà degli organizzatori di sviluppare una programmazione distribuita sul territorio metropolitano, coinvolgendo più città e diversi luoghi della cultura. Un’impostazione che consente di ampliare la partecipazione del pubblico e di rafforzare il legame tra la manifestazione musicale e le comunità locali, attraverso appuntamenti capaci di affiancare alla tradizione operistica altre espressioni del panorama musicale.

Il Cilea Opera Festival proseguirà fino al 20 novembre: in programma anche Rigoletto e L’Arlesiana

Il Cilea Opera Festival 2026, riconosciuto nell’ambito della programmazione del Ministero della Cultura, continuerà fino al prossimo 20 novembre, completando un calendario che comprende concerti, iniziative dedicate ai giovani interpreti e appuntamenti legati alla grande tradizione operistica. Prima della conclusione è prevista la settimana di “Scuole all’Opera”, dedicata quest’anno al Rigoletto di Giuseppe Verdi, mentre l’evento finale sarà rappresentato dall’esecuzione de L’Arlesiana di Francesco Cilea in forma di concerto. La manifestazione, diretta artisticamente dal Maestro Alessandro Tirotta, prosegue dunque nel suo percorso di promozione della musica e valorizzazione culturale di Reggio Calabria e dell’intero territorio metropolitano. Dopo il concerto mozartiano e con l’avvio del concorso internazionale, il programma delle prossime settimane continuerà ad alternare interpreti affermati e nuove voci della lirica, mantenendo al centro il rapporto tra tradizione musicale, formazione e partecipazione del pubblico. I biglietti per gli appuntamenti del Festival sono disponibili online su Anyticket.it oppure in prevendita presso “La Bottega della Musica” a Reggio Calabria.