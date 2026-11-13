Reggio Calabria, al via i lavori di riqualificazione di Piazza Achille Lona. Merenda: “un risultato che va oltre le appartenenze politiche”

Una nuova prospettiva di riqualificazione per Piazza Achille Lona, nel quartiere Spirito Santo di Reggio Calabria. Con la consegna dei lavori prende concretamente forma un intervento atteso dal territorio, destinato a restituire ai residenti uno spazio pubblico rinnovato, più decoroso e funzionale, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e dei bambini. Ad accogliere positivamente questo passaggio è Massimiliano Merenda, esponente di Noi Moderati, che sottolinea “l’importanza dell’intervento non soltanto per il miglioramento della qualità della vita nel quartiere, ma anche per il significato politico e amministrativo che accompagna l’avvio dell’opera”. Merenda riconosce infatti il lavoro svolto dalla nuova Amministrazione comunale per dare seguito al progetto, ricordando allo stesso tempo che “l’intervento affonda le proprie radici nella programmazione e nella progettazione avviate durante la precedente consiliatura”. “Un esempio– secondo l’esponente politico- di come la continuità amministrativa possa produrre risultati concreti per la città, superando le differenti appartenenze partitiche e mantenendo al centro le esigenze dei cittadini”.

Massimiliano Merenda: “restituire ai residenti, alle famiglie e ai bambini uno spazio rinnovato”

A esprimere soddisfazione per la consegna dei lavori è Massimiliano Merenda di Noi Moderati, che mette in evidenza i benefici attesi dall’intervento per la comunità di Spirito Santo. “Accolgo con grande soddisfazione la consegna dei lavori per la riqualificazione di Piazza Achille Lona, nel quartiere di Spirito Santo. Si tratta di un intervento importante, che restituirà ai residenti, alle famiglie e soprattutto ai bambini uno spazio pubblico rinnovato, decoroso e funzionale, contribuendo a migliorare la qualità della vita del quartiere”. Le parole dell’esponente politico richiamano il valore sociale degli spazi pubblici, evidenziando come la riqualificazione di una piazza possa contribuire a migliorare la vivibilità di un quartiere.

Merenda riconosce il lavoro della nuova Amministrazione comunale

Uno degli aspetti più significativi della presa di posizione di Merenda riguarda il riconoscimento del lavoro svolto dall’attuale Amministrazione comunale di Reggio Calabria. Pur richiamando l’origine del progetto nella precedente consiliatura, l’esponente di Noi Moderati esprime infatti un apprezzamento esplicito nei confronti di chi oggi governa la città, per aver dato seguito all’intervento. “Desidero esprimere un apprezzamento alla nuova Amministrazione comunale per aver portato a compimento questo intervento, dando concreta attuazione a un progetto atteso dal territorio e dimostrando attenzione verso la riqualificazione degli spazi pubblici e dei quartieri cittadini”, evidenzia.

Il progetto nasce dalla precedente consiliatura: il ruolo di Merenda come delegato a Parchi e Giardini

“È giusto ricordare, allo stesso tempo, che l’opera affonda le proprie radici nel percorso di programmazione e progettazione avviato durante la precedente consiliatura, periodo nel quale ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di consigliere comunale delegato a Parchi e Giardini, seguendo con particolare attenzione gli interventi di valorizzazione delle aree verdi e degli spazi dedicati alla socialità”, sottolinea.

Continuità amministrativa a Reggio Calabria: “i risultati vanno oltre le appartenenze politiche”

Il tema centrale dell’intervento politico di Merenda è quello della continuità amministrativa, considerata una condizione importante per permettere ai progetti pubblici di arrivare alla realizzazione. “Credo che questo sia un esempio concreto di come la continuità amministrativa possa produrre risultati positivi per la città aldilà delle appartenenze politiche : la programmazione avviata in una fase amministrativa trova oggi il suo naturale completamento attraverso il lavoro di chi governa attualmente. Quando le istituzioni operano in questa direzione, a beneficiarne sono innanzitutto i cittadini”, aggiunge Merenda.

Riqualificazione dei quartieri di Reggio Calabria, Merenda chiede di proseguire con gli interventi

Guardando oltre la consegna dei lavori di Piazza Achille Lona, l’esponente di Noi Moderati auspica “che questo risultato possa rappresentare un punto di partenza per ulteriori interventi nei quartieri della città”. “Il mio auspicio è che questo intervento rappresenti un ulteriore punto di partenza per proseguire con determinazione nel percorso di riqualificazione delle periferie e dei quartieri di Reggio Calabria, dando risposte concrete alle esigenze delle comunità locali”, prosegue Merenda.

Merenda: “investire sui quartieri significa investire sul futuro della nostra città”

Nel concludere la propria dichiarazione, Massimiliano Merenda ribadisce l’intenzione di continuare a seguire le esigenze dei territori di Reggio Calabria. “Continuerò a seguire con attenzione le istanze dei territori, nella convinzione che investire sui quartieri significhi investire sul futuro della nostra città”, conclude Merenda.