Reggio Calabria, al Planetario arriva “Postmodernismi”: 12 incontri tra filosofia, fantascienza e intelligenza artificiale | INFO

Dodici appuntamenti per esplorare le grandi trasformazioni della società contemporanea attraverso il dialogo tra filosofia, cinema e letteratura di fantascienza. Prenderà il via venerdì 20 novembre 2026, alle ore 21:00, al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la rassegna culturale “Postmodernismi”, curata dal professor Gianfranco Cordì, filosofo della scienza. Il ciclo, che proseguirà fino a giugno 2027, propone un percorso di approfondimento dedicato ad alcune delle questioni più attuali del nostro tempo: il rapporto tra essere umano e macchina, l’impatto dell’intelligenza artificiale, la rivoluzione dei mezzi di comunicazione e la diffusione dei mondi virtuali. Un’iniziativa che intende rendere accessibili i grandi temi del pensiero contemporaneo attraverso il confronto con opere cinematografiche e letterarie capaci di anticipare, rappresentare e interrogare i cambiamenti tecnologici e culturali degli ultimi decenni. Tutti gli incontri saranno a ingresso libero e si svolgeranno alle ore 21:00 presso il Planetarium Pythagoras.

Da Blade Runner a Matrix: la filosofia incontra il cinema e la fantascienza

La rassegna nasce dalla riflessione sul passaggio dalla modernità a una nuova epoca, caratterizzata dal tramonto delle grandi narrazioni e dalla progressiva frammentazione dei tradizionali punti di riferimento culturali e sociali. Per comprendere questo cambiamento, il percorso ideato da Gianfranco Cordì mette in relazione il pensiero di filosofi e intellettuali come Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Sigmund Freud e Marshall McLuhan con alcune opere che hanno segnato profondamente l’immaginario contemporaneo. Tra queste figurano film come Blade Runner, Matrix, Crash e Strange Days, accanto a capolavori della letteratura di fantascienza come Neuromante e Guida galattica per autostoppisti. Attraverso questi riferimenti, gli incontri offriranno l’opportunità di approfondire il modo in cui la tecnologia modifica la percezione della realtà, influenza le relazioni umane e contribuisce alla costruzione di nuove forme di identità individuale e collettiva.

Il primo appuntamento, in programma venerdì 20 novembre, sarà dedicato a Videodrome di David Cronenberg, opera cinematografica degli anni Ottanta che ha anticipato numerose riflessioni sul potere delle immagini e dei mezzi di comunicazione. Il film rappresenterà il punto di partenza per affrontare il rapporto tra media e percezione della realtà, interrogandosi su come le immagini possano influenzare profondamente l’esperienza umana. La scelta di inaugurare la rassegna con Videodrome introduce uno dei temi centrali dell’intero percorso: comprendere le trasformazioni del presente attraverso opere che, già diversi decenni fa, avevano immaginato scenari oggi particolarmente attuali. Il programma proseguirà poi con altri riferimenti cinematografici, filosofici e letterari, sviluppando un itinerario che accompagnerà il pubblico fino all’inizio dell’estate 2027.

Il calendario completo dei 12 appuntamenti al Planetarium Pythagoras

Il ciclo “Postmodernismi” si articolerà in dodici incontri distribuiti tra novembre 2026 e giugno 2027. Dopo l’appuntamento inaugurale del 20 novembre 2026, dedicato a Videodrome, la rassegna proseguirà il 15 dicembre 2026 con Crash. Il nuovo anno si aprirà il 12 gennaio 2027 con Cyberfilosofia, seguito il 29 gennaio da Blade Runner. A febbraio, il 9 febbraio 2027, sarà la volta de L’Anti-Edipo, mentre il 2 marzo l’attenzione si concentrerà su Mille piani. Il 16 marzo 2027 l’appuntamento sarà dedicato a Matrix, uno dei film più rappresentativi del rapporto tra realtà e simulazione, mentre il 13 aprile si parlerà di Galassia Gutenberg. Il calendario continuerà il 27 aprile con Strange Days e l’11 maggio con Das Unheimliche, per poi affrontare il 25 maggio Neuromante. A chiudere il percorso sarà, martedì 8 giugno 2027, Guida galattica per autostoppisti, ultimo appuntamento di una rassegna che attraverserà differenti linguaggi e prospettive del pensiero contemporaneo.

Con “Postmodernismi”, il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiterà dunque un percorso culturale che affianca alla riflessione filosofica il linguaggio del cinema e della narrativa fantascientifica. L’obiettivo è offrire al pubblico strumenti di interpretazione delle trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali che caratterizzano il presente, attraverso il confronto con autori e opere che hanno contribuito a ridefinire il modo di immaginare il futuro. La partecipazione è gratuita e tutti gli incontri avranno inizio alle ore 21:00, secondo il calendario annunciato dagli organizzatori, a partire da venerdì 20 novembre con l’approfondimento dedicato a Videodrome.