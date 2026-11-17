Arte, archeologia e cultura per rafforzare il legame tra Calabria e Sicilia. Mercoledì 18 novembre il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria ospiterà la terza edizione di “Stretto che unisce”, iniziativa organizzata in partenariato tra il MArRC e l’Associazione Calabria-Spagna. L’appuntamento prevede l’inaugurazione di una mostra pittorico-scultorea realizzata da artisti della città e della provincia reggina, accompagnata da una conferenza dedicata a “L’opera di Paolo Orsi tra Calabria e Sicilia”, a cura del direttore del Museo, Fabrizio Sudano. La manifestazione intende valorizzare il patrimonio artistico e archeologico dei territori affacciati sullo Stretto, attraverso un programma che unisce la produzione artistica contemporanea e l’approfondimento storico-culturale.

Il programma di mercoledì 18 novembre

Le attività inizieranno alle ore 16:00 con l’inaugurazione della mostra pittorico-scultorea “Stretto che unisce”, che raccoglie opere realizzate da artisti di Reggio Calabria e del territorio provinciale. Alle 16:30 è prevista una visita all’esposizione, mentre alle 17:00 si terranno i saluti istituzionali e gli interventi dei rappresentanti delle associazioni coinvolte nell’iniziativa. Parteciperanno Fabrizio Sudano, direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Rosa Fontana, presidente dell’Associazione Calabria-Spagna, Guglielmo Labruto, presidente dell’Associazione Amici del Museo “Franz Boscobono” di Messina, e Renato Laganà, presidente dell’Associazione Amici del Museo di Reggio Calabria. Interverrà inoltre il maestro Giuseppe Iaria, curatore della mostra pittorico-scultorea abbinata al programma.

Alle ore 17:15 si svolgerà la conferenza “L’opera di Paolo Orsi tra Calabria e Sicilia”, a cura di Fabrizio Sudano. L’incontro sarà dedicato all’attività dell’archeologo e al suo legame con il patrimonio storico dei due territori. La conferenza rappresenterà il momento di approfondimento culturale della giornata, inserendosi nel percorso della manifestazione dedicata al rapporto tra le due sponde dello Stretto. La terza edizione di “Stretto che unisce” proporrà così un pomeriggio di appuntamenti nel Museo archeologico reggino, coinvolgendo artisti, studiosi e associazioni culturali della Calabria e della Sicilia.