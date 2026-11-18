Ci sarà anche il direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi, tra i premiati della settima edizione della Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud, in programma a Reggio Calabria dal 19 al 21 novembre 2026. La manifestazione, che avrà come punto di riferimento il Museo Nazionale del Bergamotto, riunirà giornalisti, imprenditori, produttori e protagonisti del mondo agroalimentare per tre giornate dedicate alle eccellenze del Mezzogiorno. L’iniziativa è promossa nell’ambito delle attività del Polo del Bergamotto 2015, con la collaborazione di ASA – Associazione Stampa Agroalimentare Italiana e la partecipazione della Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria. Il programma comprende incontri, momenti di formazione, riconoscimenti nazionali, cooking show e degustazioni, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni identitarie del Sud e le persone che contribuiscono a farle conoscere. Ad accompagnare la manifestazione sarà il motto “Dove il giornalismo incontra le eccellenze del Sud”, che riassume la volontà di dare spazio alle storie di artigiani, agricoltori e imprenditori impegnati quotidianamente nella crescita economica e culturale dei territori.

I premi al giornalismo nazionale e il riconoscimento al direttore di StrettoWeb

Tra i momenti centrali della manifestazione figurano i riconoscimenti ai professionisti dell’informazione, con una cerimonia nazionale prevista sabato 21 novembre a partire dalle ore 17. Il Premio Giornalismo Nazionale – Stampa 2026 sarà assegnato a Piera Genta, giornalista e scrittrice, collaboratrice del Corriere della Sera – Torino e di Italia a Tavola, oltre che coordinatrice per il Piemonte della guida Vinibuoni d’Italia, per una carriera dedicata alla valorizzazione delle eccellenze italiane. Il Premio Giornalismo Nazionale – Televisione 2026 andrà a Beppe Gandolfo, giornalista Mediaset, per la capacità di raccontare al grande pubblico persone, territori, tradizioni e realtà produttive italiane. Clara Mennella, già al Sole 24 Ore, vicedirettrice di Italia a Tavola, fondatrice di Oltre i Fornelli e direttrice di ASA Press, riceverà il Premio Giornalismo Nazionale – Web 2026 per il contributo alla diffusione della cultura enogastronomica attraverso l’informazione digitale. A Simona Vitali, giornalista di Sala&Cucina e Il Bel Viaggio, sarà conferito il Journalism Excellence Award 2026, riconoscimento che valorizza la sua capacità di raccontare territori e persone attraverso una scrittura che va oltre la cronaca. Particolare rilievo assume il recente reportage dedicato a Reggio Calabria, pubblicato su Il Bel Viaggio, che ha riservato alla città la copertina e un ampio servizio sulle sue tradizioni, sulla cultura, sulla spiritualità e sulle potenzialità turistiche. Alla cerimonia parteciperà anche Saverio Scarpino, direttore editoriale di ASA Press e presidente dell’Associazione Stampa Agroalimentare Italiana, già insignito del Journalism Excellence Award 2025.

Il riconoscimento al giornalista Peppe Caridi, direttore di StrettoWeb, sarà conferito nell’ambito della seconda giornata della rassegna, venerdì 20 novembre. Insieme a lui sarà premiato Daniele Cipollina, comunicatore e amministratore unico di ADV Maiora Comunicazione Integrata. I riconoscimenti della giornata coinvolgeranno inoltre Barbara Froio, Ivan Muraca e l’Azienda Vitivinicola Ceramida, nell’ambito di un programma che intende valorizzare non soltanto le produzioni agroalimentari, ma anche il lavoro di chi contribuisce a raccontarle e promuoverle.

Giovedì 19 novembre: formazione, giovani e imprese del territorio

La prima giornata prenderà il via giovedì 19 novembre alle ore 10 con un convegno dedicato all’Orientamento ITS 2026/27, collegato alle attività della Fondazione ITS Academy Energia. Al centro dell’incontro ci saranno il rapporto tra formazione specialistica, competenze professionali e opportunità occupazionali, con particolare attenzione alla necessità di offrire ai giovani del Mezzogiorno percorsi capaci di rispondere alle esigenze delle imprese. Nel corso della mattinata si svolgerà anche il Memorial Domenico Caminiti, dedicato al giovane pasticcere che già nel 1995 contribuì alla valorizzazione del bergamotto attraverso la creazione di un dolce. L’iniziativa intende conservarne la memoria professionale e incoraggiare le nuove generazioni a coltivare il proprio talento. Sono previsti inoltre riconoscimenti a Vincenzo Curci, scrittore e agronomo, a Vincenzo Galiano, che riceverà il premio Guida turistica dell’anno, ad Alfonso Forciniti, imprenditore dell’omonima azienda, e ad Antonio Toscano, imprenditore del Feudo della Sagitta.

Nel pomeriggio inizieranno gli incontri di Gusto Sud, con la presentazione del volume Tipicità calabresi di Vincenzo Curci e un confronto con la giornalista Dominga Pizzi, accompagnato da approfondimenti gastronomici. La giornata riserverà spazio anche alle tradizioni dolciarie, tra cui le nacatole, espressione della cultura alimentare popolare tramandata attraverso il lavoro delle famiglie e degli artigiani. L’obiettivo è raccontare il valore delle produzioni locali non soltanto attraverso le caratteristiche dei prodotti, ma anche mediante le storie e le competenze delle persone che ne custodiscono la tradizione.

Venerdì 20 novembre: protagonisti il pane, la Piparella, le conserve e i vini

Venerdì 20 novembre, a partire dalle ore 17, il programma entrerà nel vivo con Gusto Sud – Comunichiamo sensazioni ed esperienze reali, un percorso di incontri tra produttori, artigiani, giornalisti e professionisti del settore agroalimentare. Le diverse esperienze saranno presentate attraverso le formule Letto e mangiato, Il prodotto nella terrina, Il prodotto nella tavolozza, Il prodotto tra due dita e Il vino nel calice. Si parlerà di pane, conserve, specialità tradizionali, dolci identitari e vini di qualità, con il coinvolgimento diretto di autori, produttori e rappresentanti delle confraternite gastronomiche. Tra i protagonisti figurano Barbara Froio, scrittrice e autrice del volume Il pane, e Ivan Muraca, imprenditore dell’azienda Muraca di Cicala, conosciuta anche per la produzione della tradizionale “A sarsa da nunna”. Particolare attenzione sarà dedicata alla Piparella di Villa San Giovanni, Presidio Slow Food e specialità dolciaria rappresentativa della tradizione gastronomica reggina.

Il programma comprenderà anche un approfondimento sul settore vitivinicolo, con il Mikaelis Zibibbo Passito 2022 dell’Azienda Vitivinicola Ceramida, della famiglia Passalacqua. La produzione sarà presentata come esempio del legame tra competenza, passione imprenditoriale e territorio. La giornalista Dominga Pizzi sarà impegnata nella conduzione degli incontri e nel racconto delle esperienze produttive. Ad accompagnare gli approfondimenti saranno cooking show e degustazioni, pensati per consentire ai partecipanti di conoscere direttamente i prodotti e le loro applicazioni gastronomiche.

Sabato 21 novembre i riconoscimenti ai consorzi IGP del Mezzogiorno

La giornata conclusiva di sabato 21 novembre, con le attività pomeridiane in programma dalle ore 17, darà spazio anche a tre importanti realtà del sistema italiano delle indicazioni geografiche. Saranno premiati il Consorzio per la Tutela delle Clementine di Calabria IGP, presieduto da Maria Salimbeni, il Consorzio di Tutela della Pesca di Leonforte IGP, guidato da Domenico Di Stefano, e il Consorzio di Tutela dei Peperoni di Senise IGP, presieduto da Pasquale Pennella. I riconoscimenti intendono valorizzare il lavoro svolto dai consorzi nella tutela dell’origine e della qualità delle produzioni, nella salvaguardia delle tradizioni agricole e nella promozione di un patrimonio che costituisce una risorsa economica e culturale per il Sud Italia. La partecipazione delle tre realtà consentirà inoltre di mettere a confronto esperienze provenienti da territori differenti, accomunati dall’impegno nella valorizzazione delle proprie specialità.

Nel corso delle tre giornate saranno presenti anche Walter Cricrì, direttore nazionale degli Assaggiatori Pane, il professor Francesco Foti, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e lo scrittore e agronomo Vincenzo Curci. Un ruolo nell’organizzazione dei laboratori esperienziali gastronomici sarà svolto dalle realtà associative del Polo del Bergamotto, in particolare dalla Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria e dalla Confraternita della Frittola Reggina 2019. I cooking show rappresenteranno occasioni di approfondimento sulle tecniche di preparazione, sulla trasformazione delle materie prime e sulla trasmissione del sapere artigianale. Dal pane ai dolci tradizionali, dalle ricette popolari alle interpretazioni contemporanee, la cucina diventerà uno strumento per raccontare il patrimonio gastronomico meridionale e le persone che continuano a preservarlo.

Vittorio Caminiti: “Il Sud possiede risorse straordinarie, spesso non sufficientemente conosciute e valorizzate”

A spiegare il significato della manifestazione è Vittorio Caminiti, fondatore dell’Accademia Internazionale del Bergamotto e coordinatore del Polo del Bergamotto 2015, che sottolinea il legame tra valorizzazione delle produzioni locali, cultura e prospettive di sviluppo economico. “Da oltre trent’anni lavoriamo per dimostrare che il bergamotto e le produzioni identitarie della nostra terra non sono soltanto risorse economiche, ma rappresentano cultura, storia, lavoro e possibilità di sviluppo”.

Caminiti evidenzia soprattutto l’importanza del confronto diretto tra imprese, giornalisti e cittadini, indicando nella costruzione di nuove relazioni uno degli obiettivi principali della settima edizione. “Con questa Rassegna vogliamo soprattutto mettere in relazione le persone. Il produttore deve poter raccontare il proprio lavoro, il giornalista deve avere l’opportunità di conoscerlo direttamente e il pubblico deve poter comprendere quanto impegno, quanta conoscenza e quanti sacrifici si nascondano dietro un prodotto di qualità.

Non abbiamo la pretesa di organizzare grandi spettacoli. Ci interessa costruire occasioni autentiche di incontro, dare riconoscimento a chi merita e ricordare che il Sud possiede risorse straordinarie, spesso non sufficientemente conosciute e valorizzate.

E se riusciremo a far nascere anche soltanto una nuova collaborazione, un’opportunità per un giovane o una maggiore attenzione verso una piccola impresa, avremo raggiunto una parte importante del nostro obiettivo”.

La settima Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud si propone dunque come punto d’incontro tra informazione, mondo produttivo e nuove generazioni, con l’obiettivo di far conoscere il valore delle eccellenze meridionali e contribuire alla costruzione di nuove opportunità per il territorio.