È andata in scena oggi, giovedì 19 novembre, a Reggio Calabria, la prima giornata della 7ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud, l’iniziativa organizzata dal Museo del Bergamotto, di cui è organizzatore e presidente il professore Vittorio Caminiti. La manifestazione, in programma fino a sabato 21 novembre, rappresenta un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del Mezzogiorno e al ruolo dell’informazione nel raccontare le produzioni, le tradizioni e le realtà imprenditoriali del territorio. Tre giornate di incontri, riconoscimenti, approfondimenti e momenti dedicati alla cultura gastronomica, con il coinvolgimento di giornalisti, produttori, imprenditori e professionisti del settore. L’iniziativa si svolge nell’ambito delle attività del Polo del Bergamotto 2015, con la collaborazione di ASA – Associazione Stampa Agroalimentare Italiana e la partecipazione della Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria.

Vittorio Caminiti racconta la nuova edizione ai microfoni di StrettoWeb

A margine della prima giornata, il professore Vittorio Caminiti è intervenuto ai microfoni di StrettoWeb per parlare della nuova edizione della Rassegna, un appuntamento che punta a mettere in relazione il mondo del giornalismo con quello della produzione agroalimentare e agroindustriale. Al centro della manifestazione c’è la volontà di far conoscere il patrimonio di competenze, tradizioni e attività economiche che caratterizza il Sud Italia, attraverso il racconto diretto delle persone che quotidianamente contribuiscono alla valorizzazione dei prodotti locali. Il Museo del Bergamotto si conferma così il punto di riferimento di un’iniziativa che unisce cultura, informazione, formazione e promozione territoriale, con particolare attenzione anche alle opportunità per le nuove generazioni. Il programma della prima giornata ha previsto momenti dedicati all’orientamento e alla formazione, incontri con professionisti e produttori, riconoscimenti e approfondimenti sulle tipicità calabresi.

Premiata la giornalista Dominga Pizzi: la dedica alla famiglia

Tra i protagonisti della prima giornata anche la giornalista Dominga Pizzi, che ha ricevuto un riconoscimento nell’ambito della Rassegna. Un momento particolarmente emozionante per la professionista, che ha voluto condividere la gioia di essere premiata nella propria città e dedicare il riconoscimento alle persone più importanti della sua vita. “sono onorata di ricevere questo premio, nella mia città. Io faccio il lavoro che amo tanto, mi ha dato questa opportunità Graziano Tomarchio, mio marito, a cui dedico il premio, lo dedico anche a mia figlia, ai miei fratelli e ai miei genitori, che da lassù saranno sicuramente orgogliosi”. Parole cariche di emozione, con le quali la giornalista ha ricordato il sostegno ricevuto nel proprio percorso professionale e il legame con la famiglia, ringraziando in particolare il marito Graziano Tomarchio e rivolgendo un pensiero ai genitori scomparsi.

La Rassegna prosegue fino al 21 novembre: tra i premiati anche il direttore di StrettoWeb

La manifestazione proseguirà domani, venerdì 20 novembre, con nuovi appuntamenti dedicati alle produzioni agroalimentari e alle esperienze imprenditoriali del territorio, tra incontri, cooking show e degustazioni. Nel corso della seconda giornata sarà premiato anche Peppe Caridi, direttore di StrettoWeb, insieme a Daniele Cipollina, comunicatore e amministratore unico di ADV Maiora Comunicazione Integrata. Il programma prevede inoltre riconoscimenti e approfondimenti dedicati ad altre realtà e protagonisti del comparto, tra cui Barbara Froio, Ivan Muraca e l’Azienda Vitivinicola Ceramida. Sabato 21 novembre sarà invece la giornata conclusiva, con i premi nazionali dedicati al giornalismo e i riconoscimenti ad alcune importanti realtà del sistema agroalimentare del Mezzogiorno, tra cui i consorzi di tutela delle Clementine di Calabria IGP, della Pesca di Leonforte IGP e dei Peperoni di Senise IGP. La settima edizione della Rassegna Pro Sud prosegue dunque nel segno dell’incontro tra informazione, cultura e produzioni identitarie, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze e le professionalità del territorio.