Reggio Calabria, al Museo Archeologico l’incontro “De arte furandi. Come rubare un Antonello da Messina”

Mercoledì 11 novembre, alle ore 17:15, presso la sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà l’incontro su Antonello da Messina dal titolo “De arte furandi. Come rubare un Antonello da Messina“. A partire dal recente trafugamento di alcune opere di Antonello da Messina nella città natale, il contributo assume provocatoriamente la forma di un trattato rinascimentale dedicato all’arte del furto. Attraverso documenti, opere e confronti, il percorso ricostruisce la vicenda del maestro, i rapporti con Reggio Calabria e con lo Stretto, la formazione, la tecnica, la ritrattistica e la fortuna del suo linguaggio, interrogando i processi di trasmissione e trasformazione delle forme e il rapporto tra identità dell’opera, riconoscibilità e autorialità.

Il programma dell’incontro

Saluti

Fabrizio Sudano – Direttore del Museo Archeologico Nazionale

Salvatore Timpano – Presidente A.I.Par.C. nazionale ETS

Giuseppe Caridi – Presidente Deputazione di Storia patria per la

Calabria e del Comitato scientifico A.I.Par.C. Nazionale

Renato Laganà – Presidente Associazione Amici del Museo

Relatore:

Prof. Domenico Michele Surace – Docente di Stile, Storia dell’Arte e del Costume Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Introduzione e conclusioni: