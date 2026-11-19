Venerdì 20 novembre 2026, presso il Museo Archeologico Nazionale Di Reggio Calabria si terrà la presentazione della prima brochure dedicata ai dodici Musei Diocesani di Calabria. L’evento è promosso dalla Consulta Regionale per i Beni Culturali della Conferenza Episcopale Calabra e intende presentare il primo risultato ottenuto a seguito del convegno Musei Diocesani di Calabria, reti e territorio tenutosi lo scorso anno con l’obiettivo di promuovere esperienze fattive di sinergia tra i Musei Diocesani di Calabria.

Grazie alla collaborazione con le istituzioni culturali e al sostegno del Distretto 2102 Rotary International, è stata realizzato il primo lavoro grafico che mette assieme i 12 musei diocesani, straordinari tesori d’arte delle nostra Regione.

Per l’occasione interverranno: Fabrizio Sudano, Direttore regionale Musei Calabria e Direttore Museo Archeologico Nazionale Di Reggio Calabria; S.E. Mons Serafino Parisi, Vescovo Delegato per i Beni Culturali Ecclesiastici e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Calabra; S.E. Mons Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria -Bova; Dino De Marco, Governatore del Distretto 2102 Rotary International. Relazioneranno: Lucia Lojacono, Storica dell’arte, Direttrice Museo diocesano di Reggio Calabria e consigliera coordinamento ICOM Basilicata Calabria sul tema Musei diocesani di Calabria: identità, missione e visione; Cecilia Perri, Storica dell’arte SABAP Cosenza, Incaricata settore Musei Ufficio Regionale Beni Culturali Ecclesiastici della CEC sul tema Reti e territorio: 12 Musei per 15 secoli di storia. Coordinerà i lavori: Paolo Martino, Direttore Ufficio Regionale Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Calabra.

L’iniziativa, patrocinata da AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani), dal Museo Archeologico Nazionale Di Reggio Calabria e dal Rotary Distretto 2102 Rotary International, è concepita come momento di confronto e valorizzazione condivisa tra i musei diocesani, sempre aperti al dialogo con le altre istituzioni culturali.