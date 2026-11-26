Un codice etico scritto direttamente dagli studenti per promuovere la cultura del rispetto, contrastare la violenza di genere e accrescere la consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali. È l’obiettivo dell’iniziativa ospitata ieri, 25 novembre, nell’Aula Magna del Liceo Da Vinci di Reggio Calabria, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il convegno, dal titolo “Le regole le scriviamo noi. Linguaggio, media e relazioni: la Carta dei Valori digitali e Relazionali del Liceo”, è stato promosso da Simona Caracciolo, Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e ha raccolto immediatamente l’adesione della Dirigente scolastica Antonella Borrello. L’organizzazione è stata curata dalla professoressa Federica Orsini, referente di Educazione civica dell’istituto. “I ragazzi non sono il futuro su cui fare retorica: sono il nostro adesso”, ha sottolineato Caracciolo. Un concetto ripreso dalla Dirigente Borrello, che ha invitato i giovani a diventare protagonisti attivi del cambiamento, valorizzando la rete delle relazioni scolastiche per superare eventuali situazioni di disagio e diffondere il rispetto tra pari.

Gli studenti protagonisti della Carta dei Valori digitali e Relazionali

Al centro della mattinata il coinvolgimento diretto degli studenti delle classi 3A, 3D, 3F, 3H, 3S e 4F, chiamati a compilare un questionario anonimo predisposto dall’Animatrice digitale dell’istituto, la professoressa Mariangela Labate. I risultati sono stati proiettati e analizzati in tempo reale dalla psicologa Mariella Genovese e dal pedagogista Pietro Surfaro, di ANPE Calabria, offrendo un’occasione di confronto sulla quotidianità degli adolescenti. Partendo dalle risposte degli alunni, i due esperti hanno approfondito il significato della scelta individuale e delle conseguenze che ogni decisione comporta. L’incontro ha inoltre permesso di approfondire gli aspetti giuridici legati alla violenza di genere e ai rischi della rete. L’avvocata Francesca Stillittano, del Centro Antiviolenza “Angela Morabito”, ha illustrato l’evoluzione normativa in materia, soffermandosi sulla recente introduzione del reato di femminicidio con l’articolo 577-bis del codice penale. Ha inoltre spiegato il funzionamento dei centri antiviolenza e l’importanza del numero 1522, attivo 24 ore su 24, per accompagnare le donne in un percorso verso l’autodeterminazione.

Cyberbullismo e sicurezza in rete: il contributo della Polizia di Stato

Particolare attenzione è stata riservata agli interventi di Carola Pettignano, Commissario del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Reggio Calabria, e Dalia Latella, Commissario Capo della Divisione Anticrimine della Questura. Le due funzionarie della Polizia di Stato hanno illustrato la normativa sul cyberbullismo, richiamando gli studenti alle responsabilità individuali che si celano dietro ogni azione compiuta sul web. A testimoniare le drammatiche conseguenze che possono derivare da un utilizzo irresponsabile della rete è stato il ricordo di Carolina Picchio, la quattordicenne considerata una delle prime vittime riconosciute di cyberbullismo in Italia, travolta dalla diffusione online di video umilianti. Nel corso dell’incontro è stata ribadita anche l’importanza della prevenzione e della collaborazione istituzionale attraverso i protocolli tra Questura e ASP per garantire il sostegno psicologico. A concludere la giornata sono stati gli stessi studenti, con la lettura dell’incipit del libro “Cara Giulia”, interpretata da Gabriele Lamantea e Carla Surace della classe 3F, e la testimonianza di Jillian Macario della 4F. Due momenti di particolare commozione che hanno suggellato un impegno collettivo destinato a proseguire tra i banchi di scuola attraverso la stesura condivisa della Carta dei Valori digitali e Relazionali del Liceo.