In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 18:00, il Castello Aragonese di Reggio Calabria ospiterà lo spettacolo “ReSonare – Abusata e Imputata”, del BAC Trio NarrArte. Un appuntamento che intreccia narrazione teatrale, musica, arte dal vivo e animazione, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione sul tema della violenza di genere attraverso differenti linguaggi artistici.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Serena Cara, vedrà la partecipazione di Pietro Adorato, impegnato nella live art e nell’animazione, e di Fortunato Trefiletti, alle musiche e alla chitarra.

La produzione è firmata da Cartoline Club. Tra le realtà istituzionali riportate nella locandina figurano il Comune di Reggio Calabria, l’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna, il Ministero della Cultura, la Direzione generale Archivi, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria e l’Archivio di Stato di Reggio Calabria. L’ingresso allo spettacolo è libero.