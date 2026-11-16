Reggio Calabria, addio alla carta d’identità cartacea: aperture straordinarie in 6 uffici, ecco date, orari e cosa serve

Cambia tutto per la carta d’identità cartacea a Reggio Calabria. Si avvicina una scadenza importante per migliaia di cittadini che utilizzano ancora il vecchio documento di riconoscimento: dal 31 gennaio 2027 la carta d’identità cartacea perderà definitivamente efficacia, secondo quanto comunicato dal Comune. Per consentire ai residenti di mettersi in regola e ottenere la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), l’Amministrazione comunale ha organizzato due giornate di apertura straordinaria degli uffici anagrafici, con accesso libero e senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa si svolgerà sabato 21 e sabato 28 novembre 2026 e coinvolgerà ben sei uffici comunali, distribuiti tra il centro cittadino e diversi quartieri della città. Si tratta di un’opportunità per chi possiede ancora la vecchia carta d’identità in formato cartaceo, anche se la data di scadenza riportata sul documento non è stata ancora raggiunta. Il Comune invita infatti i cittadini interessati a richiedere quanto prima la sostituzione, così da ottenere il documento elettronico in tempo utile.

Reggio Calabria, Open Day per la carta d’identità elettronica: le date e gli orari

Il Servizio Anagrafe del Comune di Reggio Calabria ha previsto due aperture straordinarie in programma per sabato 21 novembre e sabato 28 novembre 2026. In entrambe le giornate gli uffici dei Servizi Demografici saranno aperti al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 12:30, consentendo ai cittadini di richiedere il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. La particolarità dell’iniziativa è rappresentata dalla modalità di accesso: non sarà necessaria la prenotazione. Gli Open Day saranno infatti ad accesso libero, ma riservati esclusivamente ai residenti nel Comune di Reggio Calabria e dedicati unicamente al rilascio della CIE. Non si tratta, quindi, di un’apertura straordinaria per tutte le pratiche anagrafiche, ma di un servizio specifico organizzato per favorire la sostituzione dei documenti cartacei.

Dove richiedere la carta d’identità elettronica a Reggio Calabria: i 6 uffici aperti

Per agevolare i cittadini ed evitare che tutti debbano necessariamente raggiungere gli uffici del centro, il Comune ha disposto l’apertura contemporanea di sei sedi anagrafiche sul territorio cittadino. Sarà possibile presentarsi all’Ufficio centrale di via Calipari 2/N, ma anche negli uffici decentrati di Santa Caterina, in via Montello 10, e di Catona, in piazza G. Matteotti. Le aperture straordinarie interesseranno anche la zona sud della città, con l’Ufficio decentrato di Pellaro, presso il Centro civico “C. Cardea”, e l’Ufficio decentrato di Ravagnese, presso il Centro civico. Sarà inoltre operativo l’Ufficio decentrato di Sbarre/Gebbione, in via Graziella 5. Tutte e sei le sedi osserveranno lo stesso orario, dalle 8:30 alle 12:30, nelle due giornate individuate dall’Amministrazione comunale.

Carta d’identità elettronica, quali documenti servono per richiederla

Per ottenere la nuova carta d’identità elettronica a Reggio Calabria, sarà necessario presentarsi agli sportelli con tutta la documentazione richiesta dal Comune. Il cittadino dovrà portare la vecchia carta d’identità cartacea da sostituire, anche nel caso in cui risulti ancora formalmente non scaduta, insieme al codice fiscale o alla tessera sanitaria. Occorrerà inoltre una fotografia formato tessera recente, che potrà essere consegnata anche in formato elettronico attraverso un supporto USB. In quest’ultimo caso, il Comune precisa che l’immagine dovrà essere in formato JPG, con una risoluzione di almeno 400 dpi e una dimensione massima di 500 KB. Tra i documenti indispensabili figura anche la ricevuta del pagamento effettuato tramite PagoPA. È quindi importante provvedere al versamento prima di presentarsi allo sportello, così da avere già a disposizione la ricevuta richiesta per il rilascio della CIE.

Quanto costa la carta d’identità elettronica a Reggio Calabria e come pagare

Il costo della Carta d’Identità Elettronica è di 22,20 euro. Il Comune specifica che il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma MyPay, aderente al circuito nazionale PagoPA. Per effettuare il versamento è necessario accedere al portale PagoPA della Regione Calabria, seguendo la procedura prevista per il pagamento del servizio. La ricevuta dovrà essere presentata insieme agli altri documenti richiesti al momento dell’accesso agli uffici anagrafici.

Quando scade la carta d’identità cartacea: cosa cambia dal 31 gennaio 2027

La questione più importante riguarda la validità delle vecchie carte d’identità cartacee. Nell’avviso pubblicato il 16 novembre 2026, il Comune di Reggio Calabria richiama il quadro normativo europeo e nazionale che disciplina la progressiva eliminazione dei documenti cartacei, evidenziando una distinzione fondamentale tra l’utilizzo sul territorio italiano e quello per i viaggi all’estero. Il Regolamento UE 2025/1208 ha previsto la cessazione della validità delle carte d’identità cartacee a decorrere dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza naturale riportata sul documento. Successivamente, il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, attraverso l’articolo 11, ha introdotto alcune deroghe per garantire la continuità dei servizi e limitare i disagi per i cittadini.

In particolare, le carte d’identità cartacee non ancora scadute mantengono un’efficacia limitata sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2027, esclusivamente per determinate finalità. Tra queste rientrano l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, le operazioni di ritiro e consegna della corrispondenza, la notificazione degli atti giudiziari e il rilascio delle esenzioni ticket presso le aziende sanitarie. Il documento cartaceo può inoltre continuare a essere utilizzato, entro i limiti indicati dall’avviso comunale, per alcune operazioni bancarie e postali, per la riscossione della pensione e per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi. Dal 31 gennaio 2027 cesserà anche questa efficacia residua, rendendo ancora più importante procedere alla sostituzione del documento.

Carta d’identità cartacea e viaggi all’estero: il divieto è già in vigore

Un altro aspetto particolarmente importante riguarda chi deve viaggiare all’estero. Su questo fronte la normativa è già cambiata: dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non è più valida per l’espatrio, anche quando sul documento sia indicata una data di scadenza successiva. Il Comune chiarisce che, per recarsi all’estero, compresi i Paesi dell’Unione Europea, è necessario possedere una Carta d’Identità Elettronica valida per l’espatrio oppure un passaporto in corso di validità. La possibilità di utilizzare ancora la carta cartacea per alcune operazioni sul territorio nazionale non deve quindi essere confusa con la validità del documento per attraversare i confini italiani.

SPID, PEC e contratti già attivi: cosa succede con la vecchia carta d’identità

L’avviso del Comune contiene anche un chiarimento relativo ai contratti pubblici e privati già esistenti e ai servizi digitali per i quali il cittadino abbia utilizzato in passato la carta d’identità cartacea come strumento di identificazione. Secondo quanto precisato dall’Amministrazione, le carte cartacee utilizzate per l’identificazione nell’ambito di contratti stipulati entro il 3 agosto 2026 mantengono la loro efficacia ai fini contrattuali fino alla naturale scadenza riportata sul documento. Questo riguarda anche rapporti già in essere legati a servizi come SPID, PEC e altri strumenti digitali, per i quali il vecchio documento sia stato precedentemente acquisito per identificare il titolare. In questi specifici casi, dunque, non è necessario procedere alla sostituzione immediata della carta esclusivamente per mantenere l’efficacia del rapporto contrattuale già instaurato. Resta comunque fermo il percorso di progressiva sostituzione dei vecchi documenti con la nuova Carta d’Identità Elettronica.

Reggio Calabria, l’invito del Comune ai cittadini: sostituire il documento in tempo

Le due giornate straordinarie rappresentano un’occasione per i residenti di Reggio Calabria, Catona, Santa Caterina, Pellaro, Ravagnese, Sbarre e Gebbione, e più in generale per tutti i cittadini reggini ancora in possesso della carta cartacea, di avviare la procedura di sostituzione senza dover prenotare un appuntamento. Il messaggio dell’Amministrazione è chiaro: non aspettare l’ultimo momento. Anche chi possiede una carta d’identità cartacea con una data di scadenza successiva al gennaio 2027 deve tenere conto delle nuove disposizioni sulla validità del documento.

Gli appuntamenti da segnare sul calendario sono quindi sabato 21 e sabato 28 novembre 2026, dalle 8:30 alle 12:30, con accesso libero nelle sei sedi comunali individuate. Per usufruire del servizio sarà necessario avere con sé il vecchio documento, il codice fiscale o la tessera sanitaria, una fototessera recente e la ricevuta del pagamento di 22,20 euro. Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 gennaio 2027, l’iniziativa del Comune punta ad accompagnare i cittadini verso il passaggio definitivo alla Carta d’Identità Elettronica, evitando che la perdita di efficacia del vecchio documento cartaceo possa creare difficoltà nell’accesso ai servizi e nelle attività quotidiane.