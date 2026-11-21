Un nuovo accordo di collaborazione istituzionale tra il Consiglio regionale della Calabria e l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria sarà sottoscritto lunedì 23 novembre 2026, nel corso di un incontro in programma a Palazzo Campanella. L’appuntamento è fissato per le ore 11:00 presso il Polo Culturale “Mattia Preti”, dove si terrà una conferenza stampa dedicata alla firma del protocollo d’intesa e alla presentazione delle finalità dell’accordo. A sottoscrivere il documento saranno il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Pietro Sacchetti, che interverranno per illustrare i contenuti e le prospettive della collaborazione tra le due istituzioni.

L’iniziativa mette in relazione l’assemblea legislativa regionale e una delle realtà formative del territorio reggino, attraverso un’intesa i cui obiettivi specifici saranno resi noti durante l’incontro. La conferenza stampa rappresenterà quindi l’occasione per conoscere gli ambiti nei quali si svilupperà il rapporto istituzionale e le prospettive legate alla sottoscrizione del protocollo. La cerimonia si svolgerà nella sede del Consiglio regionale, al Polo Culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, alla presenza dei due rappresentanti chiamati a formalizzare l’accordo.