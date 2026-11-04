Reggio Calabria, accolta la richiesta dei cittadini tramite StrettoWeb: potato l’albero che ostacolava la viabilità di via Botteghelle

Due giorni fa, su StrettoWeb, avevamo dato voce alla segnalazione di alcuni residenti del viale Messina, periferia Sud di Reggio Calabria, riguardo alcune problematiche presenti in zona. Una in particolare ostacolava il traffico stradale tra la via principale, appunto il viale Messina, e l’intersezione con via Botteghelle, l’arteria che divide la scuola media Alvaro-Gebbione dai campetti del Reggio Village. Un grosso albero, non adeguatamente sottoposto a manutenzione, era finito oltre la recinzione, invadendo la carreggiata e costringendo gli automobilisti a dover cambiare corsia per superarlo, una manovra che rischiava di risultare anche pericolosa.

Dopo la nostra segnalazione, il Comune ha subito preso in carica il problema. Nella giornata odierna, infatti, come documentato da una segnalazione degli stessi cittadini alla nostra redazione, sono state effettuate le operazioni di potatura utili a ripristinare la corretta viabilità di via Botteghelle.