Celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità attraverso un’intera giornata di studio, ascolto e confronto per promuovere una cultura della progettazione capace di abbattere ogni barriera e mettere la persona al centro. È questo l’obiettivo del convegno dal titolo “DESIGN FOR ALL. Progettare per tutti, progettare il futuro. Spazi, persone e tecnologie per una società inclusiva”, in programma per tutta la giornata di giovedì 3 dicembre nella prestigiosa cornice di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria. L’iniziativa nasce dalla convenzione di collaborazione tra AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri ed Architetti) Reggio Calabria e Kiwanis Club Reggio Calabria e vede la coorganizzazione degli Ordini professionali degli Ingegneri e degli architetti PPC della Provincia di Reggio Calabria.

La giornata offrirà una visione strategica e concreta su come i principi del Design for All, un nuovo modo di progettare orientato alla diversità umana, inclusione sociale e uguaglianza, secondo la Dichiarazione di Stoccolma dell’EIDD (2004), possano guidare lo sviluppo di ambienti, prodotti e servizi fruibili da chiunque, indipendentemente dall’età, dalle capacità o dalle condizioni sociali. Non un semplice adeguamento normativo, dunque, ma un approccio innovativo e lungimirante che unisce architettura, ingegneria, tecnologia, comunicazione e attenzione ai bisogni dell’individuo.

Tra i relatori, eccellenze del design, dell’architettura, della neurologia, anche il Presidente dell’associazione Design for All Italia

Tra i relatori, eccellenze del design, dell’architettura, della neurologia, anche il Presidente dell’associazione Design for All Italia, esperto nazionale in materia di progettazione universale. Significativo, tra tutti, l’intervento dell’Arch. Simone Chiovaro che, nonostante le difficoltà fisiche dovute al progredire della distrofia muscolare non si è mai arreso: ha deciso di intraprendere gli studi magistrali in architettura presso l’università Mediterranea, con l’obiettivo di rendere accessibile la quotidianità a chi -come lui – necessita di avere spazi privi di barriere architettoniche e, grazie all’utilizzo di una sedia a rotelle elettronica collegata via Bluetooth al pc, ha realizzato diversi progetti.

Cuore sociale e momento conclusivo dei lavori sarà un’ampia tavola rotonda a partire dalle ore 17:00 che vedrà protagoniste tutte le associazioni attive sul territorio della Città che si occupano delle differenti tipologie di problematiche fisiche e neurologiche. Un confronto diretto e corale pensato per dare voce a chi vive e affronta ogni giorno le sfide dell’accessibilità, creando un ponte concreto tra le esigenze reali delle persone e il mondo della progettazione. L’obiettivo è tracciare proposte condivise che saranno poi raccolte in un documento conclusivo testimonianza della giornata e spunto fattivo di come procedere per il futuro della città, dimostrando che l’inclusione rappresenta un valore aggiunto indispensabile per lo sviluppo civile ed economico dell’intera società.