Reggio Calabria abbraccia il mondo con “The Right to Play”: dallo Stretto al Libano e al Camerun per il diritto dei bambini a giocare

Sette giorni di attività, campi sportivi aperti, comunità che si incontrano oltre i confini geografici e un appuntamento internazionale per lanciare un messaggio al mondo: nessun bambino deve essere privato del diritto di giocare. In occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20 Novembre, il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Reggio Calabria, in collaborazione con UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute – Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia), promuove THE RIGHT TO PLAY – Tutti protagonisti. Nessuno escluso!

Un’iniziativa che nasce a Reggio Calabria e guarda al mondo, con collegamenti internazionali previsti con Beirut, in Libano, e con alcune realtà scolastiche del Camerun, per costruire una mobilitazione condivisa a sostegno di uno dei diritti fondamentali dell’infanzia: il diritto al gioco e allo sport. Non una semplice manifestazione sportiva. Non una celebrazione destinata a esaurirsi in una giornata. Ma un progetto che vuole trasformare lo sport in uno spazio concreto di diritti, opportunità, partecipazione e dignità.

Il gioco è un diritto, non un privilegio

Per milioni di bambini nel mondo, giocare non è una possibilità scontata. Ci sono bambini che crescono in territori devastati dai conflitti, altri che vivono condizioni di povertà, discriminazione ed esclusione sociale. Ci sono ragazzi con disabilità che incontrano ancora barriere fisiche e culturali e bambini che non possono accedere allo sport per ragioni economiche o per mancanza di strutture e opportunità.

A loro è dedicata questa iniziativa. Il gioco non è soltanto divertimento. È libertà, relazione, crescita, amicizia, educazione e scoperta di sé. Attraverso il gioco e lo sport, i bambini imparano a collaborare, rispettarsi, riconoscere le differenze e sentirsi parte di una comunità. Privare un bambino del diritto di giocare significa privarlo anche di una parte importante della sua infanzia.

THE RIGHT TO PLAY nasce proprio da questa consapevolezza: trasformare un principio universale in azioni concrete, coinvolgendo società sportive, associazioni, istituzioni, scuole, educatori, famiglie e comunità internazionali.

Dal 14 al 20 novembre, sette giorni per cambiare il modo di vivere lo sport

Il progetto si svilupperà attraverso cinque giornate tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto fondamentale dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

14–16 Novembre – Un luogo in più per giocare

Aprire gli spazi sportivi significa aprire nuove possibilità. Le associazioni sportive aderenti metteranno a disposizione i propri impianti per organizzare attività gratuite, aperte a tutti e senza selezioni, compatibilmente con le strutture e le risorse disponibili.

Un campo, una palestra o un semplice spazio di gioco potranno diventare luoghi di accoglienza, incontro e nuove opportunità.

L’obiettivo è semplice: fare in modo che ogni bambino possa trovare una porta aperta e uno spazio in cui sentirsi accolto.

17 Novembre – Nessuno in panchina

Ogni giocatore conta. Nessuno deve restare indietro. Le società sportive proporranno giochi cooperativi e attività adattabili alle diverse abilità, senza eliminazioni e con ruoli che permettano a ciascuno di partecipare e contribuire. Non si tratterà di stabilire chi è il più bravo, ma di costruire un’esperienza in cui tutti siano importanti. Perché una squadra è davvero vincente quando nessuno viene lasciato in panchina e ogni bambino trova il proprio posto.

18 Novembre – In campo le nostre idee!

Il diritto di essere ascoltati. Il diritto di scegliere. Il diritto di partecipare. Per un giorno saranno i ragazzi a decidere. Potranno stabilire le regole di una partita, proporre nuove modalità di gioco e organizzare le attività secondo le proprie idee. Gli adulti accetteranno la sfida, partecipando e sperimentando le regole stabilite dai più giovani. Un’esperienza concreta per riconoscere il valore della voce dei bambini e il loro diritto a esprimere opinioni e partecipare alle decisioni che li riguardano.

19 Novembre – Un campo, tanti diritti

Nessuno deve restare fuori. Una palestra, un campo sportivo, un cortile o una piazza diventeranno luoghi di incontro e riflessione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Gioco, sport, amicizia, ascolto, rispetto, inclusione e partecipazione saranno le parole attorno alle quali i ragazzi potranno confrontarsi, esprimere pensieri, desideri e proposte. Le loro parole, i disegni e i brevi video diventeranno una testimonianza collettiva da condividere attraverso i canali delle associazioni aderenti.

20 Novembre – Il minuto che manca!

Il mondo dello sport si ferma per ricordare i bambini e i ragazzi ai quali è ancora negato il diritto di giocare. È questo il cuore simbolico e Internazionale dell’intero progetto. Venerdì 20 Novembre, in occasione della Giornata Internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il CSI promuove Il minuto che manca, una mobilitazione che invita le società sportive, le scuole e le Associazioni italiane e le comunità internazionali ad aderire a un unico gesto collettivo. Alle ore 16:20, nei campi sportivi delle associazioni aderenti, il gioco si fermerà contemporaneamente.

Il pallone o l’attrezzatura sportiva saranno collocati al centro del campo. I giocatori si disporranno lungo il perimetro, lasciando simbolicamente vuoto lo spazio di gioco. Un giovane atleta, un allenatore o un educatore pronuncerà ad alta voce il messaggio che accompagnerà la mobilitazione: “un mondo in cui non tutti possono giocare è un mondo che deve cambiare“.

Poi accadrà il gesto più significativo: tutti rientreranno in campo e formeranno un grande cerchio intorno al pallone o all’attrezzatura sportiva. Il gioco riprenderà, con la consapevolezza che quel diritto deve appartenere a tutti, senza distinzioni. Accanto al pallone saranno collocate anche un paio di scarpe sportive: un simbolo semplice, ma potente, per rappresentare tutti quei bambini che aspettano ancora di poter entrare in campo.

Non sarà un minuto di silenzio. Sarà un minuto di consapevolezza, un minuto di responsabilità, un minuto dedicato a chi non ha ancora avuto la possibilità di giocare.

Da Reggio Calabria a Beirut, fino al Camerun: il diritto al gioco non ha confini

La dimensione internazionale rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa. Nel pomeriggio del 20 Novembre è previsto un collegamento simultaneo con alcune delle realtà che avranno aderito alla mobilitazione internazionale.

Sono previsti collegamenti da Arghillà, Reggio Calabria, con il Palestine Youth Club di Shatila, a Beirut, e con l’Ecole bilingue maternelle et primaire CBC Nsape di Douala, in Cameroun.

Saranno occasioni di incontro e condivisione nelle quali bambini, ragazzi, educatori e comunità sportive potranno sentirsi parte di un’unica iniziativa, pur vivendo in contesti geografici e sociali differenti. Campi sportivi, scuole e spazi di gioco potranno così diventare luoghi simbolicamente collegati da un messaggio comune.

Non importa dove si nasce. Non importa quale sia la propria condizione sociale. Non importa quali difficoltà si debbano affrontare. Ogni bambino ha diritto di giocare. Ogni bambino ha diritto di partecipare. Ogni bambino ha diritto di sentirsi parte del mondo.

L’obiettivo: costruire una rete internazionale per il diritto al gioco

THE RIGHT TO PLAY vuole andare oltre la settimana del 14–20 novembre. L’ambizione è favorire la costruzione di una rete internazionale di associazioni sportive, istituzioni, scuole, educatori e comunità che riconoscano nello sport uno strumento concreto di tutela dei diritti dell’infanzia, inclusione e promozione umana.

L’iniziativa vuole lanciare un appello al mondo dello sport internazionale: l’accesso al gioco e alla pratica sportiva non può dipendere dalle condizioni economiche, dalle abilità fisiche, dal contesto sociale o dal luogo di nascita di un bambino. Ogni società sportiva può fare la differenza. Ogni spazio aperto può creare un’opportunità. Ogni gesto può contribuire a cambiare qualcosa.

Un appello al mondo: nessun bambino deve essere lasciato fuori

Il CSI Reggio Calabria e UNICRI invitano organizzazioni sportive, istituzioni, reti internazionali, scuole, associazioni, educatori e tutti coloro che operano per la tutela dei diritti dell’infanzia a partecipare e sostenere THE RIGHT TO PLAY. Non vogliamo limitarci a celebrare i diritti dei bambini per un solo giorno.

Vogliamo trasformare quei diritti in esperienze quotidiane, in opportunità accessibili, in gesti concreti e in una cultura dello sport capace di accogliere tutti. Vogliamo che ogni campo sportivo diventi un luogo in cui le differenze non rappresentino un ostacolo, ma una ricchezza.

Un luogo in cui nessuno venga escluso, nessuno venga dimenticato e nessuno debba rinunciare al proprio diritto di giocare. Perché lo sport è molto più di una competizione: è educazione, dignità, libertà e appartenenza. E perché il futuro di una società si misura anche dalla capacità di non lasciare indietro i suoi bambini.

Il 20 novembre non restiamo a guardare. Fermiamoci un minuto, perchè tutti possano tornare a giocare. Un solo gesto. Centinaia di campi. Un’unica voce globale. The right to play! Tutti protagonisti. Nessuno escluso!

Adesioni e partecipazione internazionale

Le associazioni sportive, le scuole, le organizzazioni e le realtà interessate a partecipare sono invitate a inviare la propria adesione all’indirizzo: segreteriacsirc@gmail.com.

Nella comunicazione occorre indicare:

Nome dell’associazione, organizzazione o scuola.

Città e Paese.

Nome e recapito del referente.

Ogni adesione contribuirà a costruire una mobilitazione internazionale per un diritto che non conosce confini: il diritto di ogni bambino di giocare.