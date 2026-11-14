Reggio Calabria, a Villa Giuliana nasce una nuova visione della sanità: una rete tra ospedali, territorio e famiglie per assistere i più fragili | INTERVISTE

Costruire una sanità capace di accompagnare le persone più fragili in ogni fase del loro percorso assistenziale, superando le divisioni tra ospedali, strutture territoriali, professionisti sanitari e famiglie. È questo il grande obiettivo emerso oggi a Reggio Calabria, nella struttura sanitaria Villa Giuliana, dove il Gruppo Citrigno ha promosso un importante momento di confronto dal titolo “Fragilità e continuità assistenziale. Costruire una rete tra ospedale, territorio e comunità”. Un appuntamento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, accademico e sociale attorno a una questione destinata ad assumere un’importanza sempre maggiore: garantire una presa in carico completa dei pazienti fragili, soprattutto anziani e persone affette da patologie croniche o neurodegenerative. Non soltanto cure mediche, dunque, ma anche sostegno psicologico, assistenza sociale, vicinanza alle famiglie e strumenti innovativi per assicurare continuità tra il ricovero ospedaliero e il successivo percorso di cura. Un modello che punta a mettere in comunicazione tutti i protagonisti del sistema sanitario, con il paziente e la sua dignità al centro di ogni scelta.

A confrontarsi sono stati professionisti con competenze differenti, accomunati dalla volontà di individuare nuove modalità organizzative per rispondere ai bisogni delle persone più vulnerabili. Il principio alla base del progetto è che nessuna struttura, da sola, possa garantire tutte le risposte necessarie a un paziente fragile: occorre invece una rete nella quale ospedali, ASP, medici di medicina generale, residenze sanitarie assistenziali, professionisti sanitari, servizi sociali, volontariato e comunità possano collaborare attraverso percorsi condivisi. Una visione che assume un significato particolare in Calabria, dove l’invecchiamento della popolazione e la crescente necessità di assistenza rendono indispensabile ripensare l’organizzazione dei servizi. A margine dell’evento, StrettoWeb ha raccolto le testimonianze di alcuni protagonisti, che hanno approfondito il valore sanitario, sociale e umano dell’iniziativa.

Alfredo Citrigno: “Una rete che deve mettere al centro le necessità del paziente”

A spiegare la filosofia dell’incontro è stato Alfredo Citrigno, presidente del Gruppo Citrigno, che ha sottolineato l’importanza di costruire collegamenti concreti tra le diverse realtà sanitarie e assistenziali del territorio. Il progetto nasce dalla consapevolezza che la fragilità non possa essere affrontata esclusivamente attraverso singole prestazioni mediche, ma richieda un accompagnamento costante e coordinato. L’obiettivo è creare le condizioni affinché ogni persona possa ricevere un’assistenza adeguata, senza interruzioni nei passaggi tra ospedale e territorio e senza lasciare le famiglie sole nella gestione delle difficoltà quotidiane. Una prospettiva nella quale Villa Giuliana intende inserirsi come parte di una rete più ampia, contribuendo alla costruzione di un sistema capace di integrare competenze professionali, servizi e responsabilità condivise.

“Siamo qui per creare questa rete tra ente ospedaliere e realtà territoriali, una rete che deve mettere al centro le necessità del paziente. Oggi parliamo di fragilità, è importante per noi dare dignità attraverso un servizio sanitario assistenziale di qualità, dare dignità ai pazienti e far sì che attraverso questi servizi possano ritrovare quel benessere quotidiano che li aiuta a vivere il loro percorso di fragilità”.

Il sindaco Cannizzaro elogia Villa Giuliana: “Una struttura sanitaria all’avanguardia, moderna ed efficiente”

Tra le presenze istituzionali più significative quella del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che ha espresso apprezzamento per l’investimento realizzato dal Gruppo Citrigno sul territorio reggino e per le caratteristiche della struttura sanitaria. Il primo cittadino ha evidenziato il valore di iniziative imprenditoriali capaci di rafforzare l’offerta assistenziale della città e della sua area metropolitana, soffermandosi anche sui riscontri positivi ricevuti personalmente da familiari di pazienti. La presenza di una realtà sanitaria moderna e funzionale viene considerata un elemento importante per un territorio che necessita di servizi qualificati e di ulteriori opportunità di sviluppo nel settore dell’assistenza. Cannizzaro ha quindi rivolto un ringraziamento al Gruppo Citrigno, incoraggiandolo a proseguire il percorso intrapreso attraverso nuovi investimenti.

“Sono qui come sindaco della città per ringraziare il gruppo Citrigno per aver voluto scegliere anche Reggio Calabria negli investimenti della loro azienda e devo dire che sono molto contento e compiaciuto per aver trovato qui una clinica, una struttura sanitaria veramente all’avanguardia, moderna, dinamica, funzionale, efficiente ed efficace anche a detta di quelli che sono i familiari dei pazienti che io conosco personalmente. Quindi mi compiaccio con il gruppo Citrigno, mi complimento, li ringrazio e li stimolerei anche ancora una volta di continuare in questa direzione in un’area come quella di Reggio Calabria e della sua area metropolitana che tende a favorire questo tipo di processi”.

Amalia Bruni: “La famiglia è una risorsa straordinaria, servono modelli di cura onnicomprensivi”

Uno degli interventi più significativi sul piano dell’organizzazione sanitaria è stato quello di Amalia Bruni, componente del Tavolo permanente delle demenze presso il Ministero della Salute, che ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà della Calabria nella gestione delle patologie neurodegenerative e sulla necessità di costruire una vera rete assistenziale. Al centro della sua riflessione la situazione dei servizi dedicati alle demenze, la riduzione dei centri diagnostici e la carenza di personale formato, elementi che rendono ancora più urgente il coinvolgimento coordinato delle diverse figure professionali. Bruni ha insistito soprattutto sul ruolo delle famiglie, considerate una componente essenziale della presa in carico e non un soggetto esterno al percorso di cura. Una posizione che si collega direttamente al modello proposto durante l’incontro, nel quale il paziente viene seguito non soltanto sotto il profilo clinico, ma anche attraverso il supporto psicologico, sociale e relazionale.

“L’inaugurazione oggi di questa Villa Giuliana credo che sia proprio l’occasione per ripensare alla rete dei servizi che è assolutamente fondamentale e di cui la nostra terra ha un bisogno straordinario, perché non non abbiamo nulla da un punto di vista organizzativo vero, abbiamo dei centri per le demenze che fanno diagnosi che da 38 sono diventati 23, perché la gente se n’è andata. Non abbiamo più persone formate sul tema delle demenze. I familiari sono un nodo importantissimo della rete, devono stare dentro il percorso e devono stare dentro i centri per le demenze, devono stare dentro i centri diurni, devono stare in tutti i pezzi, perché la famiglia è una risorsa straordinaria, quindi oggi riflettendo su questa RSA bisognerà adottare dei modelli di cura che siano assolutamente onnicomprensivi, perché non è il medico che fa la buona sanità, sono tutte le figure, sono la multiprofessionalità di cui noi abbiamo necessità”.

L’arcivescovo Morrone: “La fragilità non è una negatività, ma la nostra condizione umana”

Accanto agli aspetti sanitari e organizzativi, l’incontro ha dedicato ampio spazio anche al significato umano della fragilità. A proporre una riflessione particolarmente intensa è stato monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, che ha invitato a considerare la vulnerabilità come una dimensione naturale dell’esistenza e non come una condizione da relegare esclusivamente alla malattia o alla sofferenza. Un messaggio che ha ampliato il significato dell’iniziativa, ricordando come l’attenzione verso le persone fragili riguardi l’intera comunità. La necessità di cure, sostegno e vicinanza può infatti attraversare la vita di chiunque, rendendo la solidarietà e la capacità di prendersi cura degli altri elementi fondamentali anche per la qualità delle relazioni sociali.

“Questi momenti sono molto belli, non sono semplicemente accademici, perché hanno a che fare con la nostra vita personale. Prima o poi tutti attraversiamo momenti di fragilità. Però, questo è il pensiero che posso così offrire, la fragilità non è una negatività, ma la nostra condizione umana, quindi avere attenzione ai fragili significa guardare anche in avanti la nostra stessa vita, e questo ci dà una sapienza di vita”.